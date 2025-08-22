　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

黃仁勳的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊日前現身台北國際電腦展。（圖／ETtoday攝影中心）

▲黃仁勳的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳有AI教父、晶片教主之稱，與老婆Lori婚後育有1子1女，兩人現在也在輝達任職。資深媒體人吳佳晉就在粉專表示，這對「輝二代」兄妹是否會成為指定接班人？但能決定輝達未來命運的並非血緣，「而是接班人是否能肩負起治理這個龐大科技王國，所需的遠見與實力。」

吳佳晉在粉專「晉聊些五四三」表示，美國矽谷向來有「子不承父業」的傳統，然而，AI 巨頭輝達（NVIDIA）卻可能打破這項慣例，因為執行長黃仁勳的兩名子女，近年來不僅相繼加入輝達，還逐步升任高管，頗有「輝二代」傳承意味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳佳晉首先提到黃仁勳今年34歲的女兒黃敏珊，早年畢業於巴黎藍帶廚藝學院，曾當過廚師；至於35歲的兒子黃勝斌則旅居台灣8年，與朋友經營酒吧「R&D Cocktail Lab」。

原本與科技圈八竿子打不著的兩人，卻在5年前同時轉向，報名麻省理工學院的人工智慧課程，並攻讀 MBA。2020年，黃敏珊先進入輝達，以行銷實習生身份加入 Omniverse 部門，短短數年就升遷為資深總監，年薪上看110萬美元（約新台幣3,650萬元）；2022年，黃勝斌也進入輝達 Isaac Sim Cloud 團隊，現為 Robotics 機器人產品線經理，薪資約53萬美元（約新台幣1,710萬元）。

個性上，黃敏珊被同事稱為「工作狂」，敢於批評表現不佳的同事；而黃勝斌則作風低調，善於傾聽，專注理解團隊的難處。這對兄妹性格互補，也在公司逐漸站穩腳步。

雖然有人認為黃仁勳僅持有輝達3.5%股份，即使未來全數由子女繼承，對公司治理影響有限，但黃仁勳已公開表示，不排斥「輝二代」的存在，甚至直言許多新生代員工本就是資深員工子女，表現更有青出於藍之姿。

至於黃氏兄妹是否會成為未來的「指定接班人」，讓輝達成為矽谷最大的「家族企業」，尚未可知。不過，真正決定輝達未來命運的，並非血緣，而是接班人是否具備足夠的遠見與實力，能承擔治理這個龐大 AI 帝國的重任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

苗栗「這社區」超奇怪！一牆之隔分屬2行政區　居民怨福利差很大

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

他傳「超私密1留言」給周杰倫　一票人也這麼做：太厲害了

7月鬼門開「5類人」避免出國！　民俗專家示警：最忌諱講1字

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

BMI過重率43.1% ！雲林揪團減重賽開跑　走路換健康又有獎

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

苗栗「這社區」超奇怪！一牆之隔分屬2行政區　居民怨福利差很大

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

他傳「超私密1留言」給周杰倫　一票人也這麼做：太厲害了

7月鬼門開「5類人」避免出國！　民俗專家示警：最忌諱講1字

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

BMI過重率43.1% ！雲林揪團減重賽開跑　走路換健康又有獎

企業愛心助學！經濟部媒合善款　丹娜絲風災南市600名學生受惠

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

大叫後連人帶車墜海！東港騎士3天後「1公里外」被尋獲　已明顯死亡

韓女團合約「禁止懷孕」！　成員錄影脫口：確實有

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

航港局整合22個公私部門　完成離岸風電海難兵棋推演

玉兔懷孕6月「迎來超痛苦產檢」！老公等待1舉動惹火她：讓我晴天霹靂

陳亭妃爭取有成！經濟部納入石綿瓦清運補助　最高補助20萬

娜璉出道10年首來台！ 子瑜媽「搬夜市」招待

生活熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

館長公布抖音帳號　粉絲一夜飆破2.7萬

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

更多熱門

相關新聞

鴻海多頭列車續航！分析師建議「續抱」　下階段挑1年前高點

鴻海多頭列車續航！分析師建議「續抱」　下階段挑1年前高點

鴻海（2317）股價站上鴻海創辦人郭台銘喊出退休價200元，半年報公布後外資紛紛上調鴻海，最高喊到270元，啟發投顧副總李永年表示，手上有鴻海的人可持股續抱，下個挑戰關卡就是去（2024）年7月234.5元高點。

黃仁勳：希望所有能源都有被探索的機會　「核能」也是一個好選擇

黃仁勳：希望所有能源都有被探索的機會　「核能」也是一個好選擇

快訊／黃仁勳快閃台灣見台積電下午離開　大讚想買台積股票都是聰明人

快訊／黃仁勳快閃台灣見台積電下午離開　大讚想買台積股票都是聰明人

輝達通知供應商暫停H20生產作業

輝達通知供應商暫停H20生產作業

黃仁勳傳今早抵台！　專機預計降落松山機場

黃仁勳傳今早抵台！　專機預計降落松山機場

關鍵字：

輝達黃仁勳AI接班人科技黃勝斌黃敏珊

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面