餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳有AI教父、晶片教主之稱，與老婆Lori婚後育有1子1女，兩人現在也在輝達任職。資深媒體人吳佳晉就在粉專表示，這對「輝二代」兄妹是否會成為指定接班人？但能決定輝達未來命運的並非血緣，「而是接班人是否能肩負起治理這個龐大科技王國，所需的遠見與實力。」

吳佳晉在粉專「晉聊些五四三」表示，美國矽谷向來有「子不承父業」的傳統，然而，AI 巨頭輝達（NVIDIA）卻可能打破這項慣例，因為執行長黃仁勳的兩名子女，近年來不僅相繼加入輝達，還逐步升任高管，頗有「輝二代」傳承意味。

吳佳晉首先提到黃仁勳今年34歲的女兒黃敏珊，早年畢業於巴黎藍帶廚藝學院，曾當過廚師；至於35歲的兒子黃勝斌則旅居台灣8年，與朋友經營酒吧「R&D Cocktail Lab」。

原本與科技圈八竿子打不著的兩人，卻在5年前同時轉向，報名麻省理工學院的人工智慧課程，並攻讀 MBA。2020年，黃敏珊先進入輝達，以行銷實習生身份加入 Omniverse 部門，短短數年就升遷為資深總監，年薪上看110萬美元（約新台幣3,650萬元）；2022年，黃勝斌也進入輝達 Isaac Sim Cloud 團隊，現為 Robotics 機器人產品線經理，薪資約53萬美元（約新台幣1,710萬元）。

個性上，黃敏珊被同事稱為「工作狂」，敢於批評表現不佳的同事；而黃勝斌則作風低調，善於傾聽，專注理解團隊的難處。這對兄妹性格互補，也在公司逐漸站穩腳步。

雖然有人認為黃仁勳僅持有輝達3.5%股份，即使未來全數由子女繼承，對公司治理影響有限，但黃仁勳已公開表示，不排斥「輝二代」的存在，甚至直言許多新生代員工本就是資深員工子女，表現更有青出於藍之姿。

至於黃氏兄妹是否會成為未來的「指定接班人」，讓輝達成為矽谷最大的「家族企業」，尚未可知。不過，真正決定輝達未來命運的，並非血緣，而是接班人是否具備足夠的遠見與實力，能承擔治理這個龐大 AI 帝國的重任。