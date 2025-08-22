民雄分局舉辦治安會議 　揭露詐騙集團手法

▲▼ 民雄分局前往埤子社區舉辦治安會議聚焦防詐騙、防毒、交通與防災自救，並融入家暴防治與社區營造，共同建構全方位守護網 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局埤頭派出所於114年8月18日晚間，在新港鄉埤子社區活動中心召開114年第3季社區治安會議，由副分局長彭敬峯、埤頭所所長蔡炎雄及埤子村村長鄭宏崎共同主持，會議邀請了新港鄉長葉孟龍、嘉義縣議會議員黃啟豪、林秀琴、林岱杰、消防局分隊長黃昭勝、社會局講師蔡峻傑及南華大學教授趙家民等人蒞臨指導。





在防制詐騙方面，本次會議深入揭露詐騙集團最新手法。首先，詐騙分子常利用 LINE 平台傳送假冒「小孩作品票選」或「寵物比賽投票」的連結，誘使民眾點擊並竊取帳號，隨後冒用帳號向親友謊稱急需借款，讓對方在無防備下受騙。同時，針對退休族群，詐騙集團則以「退休金翻倍」、「穩賺投資群組」等話術誘導受害者上鉤，先以小額獲利建立信任，再要求投入更多資金後捲款失聯。警方提醒，任何涉及要求前往 ATM 匯款、或提供陌生帳號進行轉帳的情況均高度可疑，呼籲民眾切勿輕信網路訊息或陌生群組邀請，以免遭受財產損失。



交通安全方面，交通組特別製作了埤子村內交通事故熱點分布圖，提醒居民注意高風險路段，並播放實際事故影片加深印象。警方呼籲，行人過馬路應走斑馬線並專心觀察左右車況，避免低頭滑手機；大型車駕駛則需留意轉彎時的內輪差，避免發生碰撞事故。另建議早晚外出時，民眾應穿著亮色衣物或配戴反光裝備，以提升自身可見度，確保行走與騎乘安全。





在防災宣導部分，消防局提醒民眾在面對火災發生時的自救原則，應先確認門板溫度再開門，避免因濃煙或高熱誤入險境；若門外火勢猛烈，應立即關門阻隔煙霧並尋找其他出口。逃生過程中應保持低姿態貼地移動，以減少吸入濃煙的風險，並盡量往安全空間避難，必要時立即撥打 119 通報。若衣物著火，務必記住「停、趴、滾」動作壓滅火焰。消防局也建議居民平時準備緊急避難包，備妥水、糧食、藥品、文件與照明器材，以備不時之需。



社會局則針對家庭暴力議題進行深入說明，指出家暴並不限於特定性別，近年男性受害比例也逐漸上升，顯示問題普遍且不容忽視。家庭暴力常因情緒失控、經濟壓力或親密關係衝突而產生，受害者若遭遇相關情形，應立即尋求協助。社會局提醒，民眾可撥打 113 保護專線，或透過家庭暴力防治中心及各區社福單位獲得支援，協助受害者走出困境，重建安全生活。



最後，輔導訪視趙教授也針對社區營造提出建議。隨著高齡人口比例上升與年輕人口外移，社區人力資源相對有限，更需要透過共同活動與資源整合來凝聚向心力。建議可規劃適合長者與孩童共同參與的社區活動，結合在地特色推動跨世代交流。同時，面對極端氣候與天然災害威脅，社區更應加強防災演練與資源配置，以提升居民的自救與互助能力。





