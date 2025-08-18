網傳屏東縣測速桿「大量新設」　警：南州至墾丁實際僅5支

▲台26線28.5公里處測速桿。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊今（18）日針對外界質疑測速桿「大量新設」一事澄清表示，縣內測速桿位置皆依事故數據、車流狀況及地方需求審慎評估，並非隨意增設。而目前南州至鵝鑾鼻路段僅有5支設備實際執法，其餘均為汰舊換新工程，並非新增點位，未啟用前也不會執法。

網路流傳屏東縣最近新增了許多闖紅燈及測速照相桿，光是屏東往墾丁的道路就至少新增了3支以上，其他小鄉鎮路段也在增加，預估這次全縣可能增加數十支，也讓屏東的闖紅燈及測速桿破100支以上，引來網友熱烈討論。

縣警局交通隊表示，縣內測速設備設置並非隨意裝設，而是根據多年事故資料、車流狀況及地方反映，經過審慎評估後才決定。尤其台1線至台26線沿線事故頻繁，分析多與超速有關，因此才會針對高風險路段優先設置，落實「精準執法」，目的在於防制事故、守護安全，而不是刁難民眾。

目前南州到鵝鑾鼻路段，實際執法的測速設備僅有5支，其餘均屬於汰舊換新工程，尚未啟用。以枋山及亞曼達飯店前兩處為例，均只是換裝新機，待完成驗收測試後才會正式啟用，並會事前公告，絕不搞突襲式執法。

警方強調，屏東是一座融合觀光與生活的城市，追求的是「人多、車多、行車平安」，而非讓違規與事故增加。呼籲所有用路人只要守法、減速、互相禮讓，就能確保一路平安、旅程順暢。