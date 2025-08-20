無照駕駛最高罰6萬！立法院初審通過　還可當場扣車

▲立法院交通委員會今初審道交條例。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

無照駕駛威脅更勝酒駕，其中111年到113年等3年內就高達93.2萬件，違規件數驚人，立法院交委會今天初審修法通過重罰，無照駕駛現行可罰6千到2.4萬元，未來擬分3類加重罰，其中機車擬提高罰1.8萬到3.6萬元、汽車提高為3.6萬到6萬元罰鍰，並可當場移置保管汽機車。

根據交通部統計，111年無照駕駛違規件數有31萬9558件、112年有31萬297件、113年高達30萬2837件；其中汽車無照駕駛件數，111年有6萬7675件、112年7萬6677件、113年則有7萬8288件，呈現上升趨勢。

此外，交通部統計，112年因無照駕駛導致死亡人數高達763人，遠高於酒駕肇事致死253件，顯示無照駕駛對道路安全危害程度，已經遠超越國人深惡痛絕的酒駕，屬於嚴重違規行為。

立委洪孟楷提案也提到，根據交通部近5年統計，平均每8起車禍，就有1起是無照駕駛，每年奪走600多條人命，超過7萬人因此受傷，佔整體交通傷亡的13%至15%，反映現行處罰規範不足遏阻違法，部分違規者甚至反覆犯行，對交通安全埋藏隱憂。

立委李昆澤則表示，無照駕駛狀況非常嚴重，2024年有28萬5500人次無照駕駛，代表交通安全受到無照駕駛衝擊嚴重，交通部必須針對目前高達28.5萬無照駕駛人次有更積極因應作為，無照情況包括未領有駕照，還有一種則是駕照被吊銷無照，都要有因應辦法。

立委林月琴表示，無照駕駛近5年增幅22%，無照肇事每年付出近千億元社會成本，這些數據遠高於酒駕死亡受傷人數，無照駕駛對交通安全危害非常高，不亞於酒駕，酒駕不管罰則和相關措施嚴格，可當場移置保管車輛，無照駕駛為何允許可以開車，只要攔檢就當場移置保管才能有效嚇阻違規。

立委王義川則表示，路上無照駕駛包括本來就無照，或是酒駕被抓後被吊扣吊銷駕照，且不見得攔得到，認為不會被抓到或抓到就罰錢了事，導致酒駕者沒有駕照還在開車者有恃無恐，對他們來說最痛的是車子被扣，一次扣個幾年就會很緊張，如果不處理，今天被抓明天繼續開。

現行法規規定，無照駕駛不管汽機車可罰6千到2.4萬元，立法院交通委員會今初審通過修正《道路交通管理處罰條例》第21條，未來將分三類加重罰，其中機車駕駛人無照駕駛加重為1.8萬到3.6萬元罰鍰，汽車駕駛人無照開車加重罰3.6萬元到6萬元罰鍰。均可當場移置保管該汽機車。

此外，其他類別包括領有學習駕照但無照駕駛人在旁指導開車等樣態，則可開罰6千到1.2萬元罰鍰。