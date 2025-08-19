鐵釘怪客出沒？台中連3車輪胎被刺破　竟是貨車掉1包螺絲害的

▲載運五金的小貨車掉落1包螺絲釘，害多名駕駛輪胎被扎破。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市日前有多名民眾開車行經北屯區松竹路與崇德路口，輪胎遭螺絲釘扎破，懷疑遇到「鐵釘怪客」，經轄區警方調閱相關監視器，發現是1輛載運五金的小貨車於案發前經過時，掉落1包螺絲釘，警方已將小貨車駕駛廖姓男子通知到案，確認螺絲釘是從他車上遺落。

16日有女子在網路社群Threads發文表示，他開車行經松竹路二段、崇德路口，輪胎被鐵釘扎破3個洞，前往修車廠竟發現不止自己受害，在他之前已有1輛被害，沒多久又來了另1輛車，也是相同情形，由於時間地點太過接近，懷疑有鐵釘怪客出沒。

▲女子在網路發文，開車行經松竹路二段與崇德路口，輪胎被鐵釘刺破。（圖／翻攝自Treads網友i_am_heidihsu）



台中市第五警分局獲報，調閱監視器擴大過濾清查，發現當天中午12時32分，1輛小貨車行經該處時，不慎掉落一包物品，通知廖姓駕駛（40歲）到案說明後，確認掉落的螺絲釘是他車上承載物品，警詢後依道交條例第30條第1項第2款舉發，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰；另廖男還涉刑法妨礙公眾往來交通安全罪，也函送台中地檢署偵辦。

▲警方調閱監視器，發現是廖姓小貨車駕駛不慎從車上掉落1包螺絲釘。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方呼籲，駕駛人裝載物品時務必妥善固定，避免因掉落導致其他用路人、車輛受損或發生危險，共同維護道路交通安全。