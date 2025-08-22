桃園未來旅遊論壇推動台日觀光合作　結合數據分析發展智慧旅遊

▲桃園未來旅遊論壇，機器人迎接市長張善政出席。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市首度以人工智慧為主軸，21日於中壢區青埔和逸飯店，舉辦「2025桃園未來旅遊論壇」，邀請多位日本觀光產業代表與會，共同探討智慧觀光的未來趨勢，運用新科技推動旅遊服務精緻化與智慧化，期盼未來透過更精闢的數據分析與經驗交流，深入掌握遊客旅遊與消費偏好，打造更貼心、更優質的旅遊體驗。

▲市長張善政見証，桃園市觀光發展基金會與日本「酷日本數位旅遊振興協會」簽署合作協議。（圖／市府提供）

市長張善政出席活動表示，人工智慧能有效分析旅客的偏好與消費習慣，並轉化為精準服務的依據。以日本知名零售品牌唐吉訶德為例，自進駐桃園以來，不論平日或假日都吸引大批民眾前往消費，若能將消費數據納入分析，不僅有助於掌握桃園市民對日本商品的購買偏好，也能透過其母公司在日本蒐集的消費者資料，反向瞭解日本旅客來臺時的消費模式。

因此，雙向數據交流不僅能優化雙方服務，更能提升臺日觀光的合作深度與品質。在論壇活動中，桃園市觀光發展基金會與日本「酷日本數位旅遊振興協會」由張善政見証，簽署合作協議，期許未來雙方能在人工智慧與數據應用領域展開更深度合作，推動雙邊資料共享，精準掌握旅客習性，為臺日觀光合作開創新局。

▲桃園未來旅遊論壇推動臺日觀光合作，結合數據分析發展智慧旅遊。（圖／市府提供）

市府觀光發展基金會表示，本次論壇以「AI旅遊進行市」為願景，期盼透過智慧科技打造順暢貼心的旅遊體驗，同步提升城市治理與服務效能。論壇除聚焦觀光發展趨勢外，並舉辦「AI觀光科技媒合會」，促進在地業者與創新團隊交流，協助科技導入觀光產業，強化服務與體驗品質。

未來將積極建構「桃園觀光供應鏈」，串聯交通、住宿、導覽、體驗與零售，推動觀光從「單點服務」升級為「整合平臺」，讓桃園不僅成為國際旅客的首選目的地，更躍升為區域觀光的關鍵樞紐。

包括：市議員陳瑛、王仙蓮、劉曾玉春、市府觀旅局長陳靜芳、經發局長張誠、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、Cool Japan DX高峰會主辦人篠原好孝、A.T. Kearney日本法人會長梅澤高明、大阪觀光局行銷戰略部長牧田拡樹、PPIH海外事業部長（唐吉軻德）渡辺和博、日本Gastronomy學會代表山田早輝子、內閣府Cool Japan官民合作平台總監渡邉賢一、株式會社Re entertainment 創辦人中山淳雄等均一同出席。