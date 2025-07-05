七星潭觀光600萬整合計畫起跑　推動產業再造與智慧旅遊

▲花蓮縣政府將投入總經費新台幣600萬元，打造七星潭成為國際級低碳友善景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為全面強化七星潭風景區觀光品質與產業競爭力，啟動「七星潭風景區周邊產業輔導行銷計畫」，投入總經費新台幣600萬元，整合旅宿升級、智慧觀光、品牌行銷與永續環保等多元面向，全面再造漁村風貌，打造七星潭成為國際級低碳友善景點。

花蓮縣長徐榛蔚指出，七星潭為縣內最具代表性的縣級風景區，透過本次計畫推動，將結合地方產業特色、海洋文化與永續旅遊概念，輔導在地業者升級轉型，並建構智慧導覽與LINE數位集章平台，吸引更多國內外自由行旅客造訪。

本計畫主要分為五大面向推動：一、漁村風貌再造計畫；二、打造智慧觀光旅遊；三、推動特色旅宿及友善自行車服務；四、整體行銷宣傳與短影音製作；五、導入多語言與國際行銷策略。其中，針對周邊合法登記之旅宿、餐飲與觀光體驗業者，將公開甄選10家業者接受品牌、空間、數位與永續等客製化，甄選10家潛力業者投入改造輔導金10萬元，今年7月起正式受理申請。

觀光處長余明勲表示，計畫包含設計LOGO招牌、名片、紙袋與菜單等文宣，導入網路行銷、電商平台與在地品牌合作，提升在地店家的吸引力與經營效率。此外，將建置七星潭官方LINE帳號導覽系統與集章活動，串聯10家改造店家與景點，推動旅遊導覽與優惠兌換，預計全年可吸引逾萬人次參與。為擴大國際影響力，觀光處將與PR Newswire合作發布英文、日文、韓文新聞訊息，並邀請知名旅遊YouTuber與名人代言拍攝七星潭專屬行銷影片，在YouTube與7-Eleven電視牆同步播出，將花蓮之美行銷全球。

▲啟動「七星潭風景區周邊產業輔導行銷計畫」，擧辦甄選說明會。

本次輔導計畫同時導入海洋教育元素與綠色環保理念，不僅鼓勵旅宿業者提供可重複使用備品，更設置海洋教育展示角落及電動自行車遊程參訪，響應低碳旅遊趨勢。未來也將結合成功案例進行縣外參訪與產業交流，共創觀光與永續兼容的新典範。

「公開甄選說明會」預計7月22日（二）上午10 時於國立東華大學創新研究園區（美崙校區）五守樓 206 會議室舉辦。歡迎新城老街（新城鄉博愛路）至花蓮觀光遊憩漁港（花蓮市港濱路）之間的業者踴躍參與，共同為地方注入品牌新動能。

報名連結：https://pse.is/7spgte如有協助事項，請洽花蓮縣政府觀光處或參閱花蓮縣政府官方網站最新公告。

觀光處呼籲，七星潭的轉型與升級需要地方共同參與與投入，期待透過本次產業輔導行銷計畫，打造「潮有趣」的七星潭觀光品牌，開創花蓮永續旅遊的新篇章。