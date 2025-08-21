　
社會 社會焦點 保障人權

獨／被綁肉票背景曝！抖音帶貨賺飽飽　詐酒店妹200萬挨告被盯上

▲信義警分局破獲竹聯幫明仁會幹部紀男犯下擄人勒索眾案逮捕9人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警分局破獲竹聯幫明仁會幹部紀男犯下擄人勒索眾案逮捕9人到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

信義警方偵破竹聯幫明仁會三峽分會紀姓幹部（25歲）受同母異父哥委託，以擄人勒贖方式強押久居大陸經營抖音直播事業的林男索討7年前簽下的140萬元本票，紀男打著如意算盤，異想天開把贖金增到400萬，不料精心策畫趁著林男7月28日深夜到信義分局偵查隊製作筆錄「現身」後開始跟蹤尾隨，趁林男製作完筆錄離開後，在信義區松廉路地下停車場夥同3名小弟持槍將他強押上車擄走。

知情者透露，林男是典型的生意咖，舌燦蓮花能言善道，日前他到中山區酒店消費時，趁機跟貼身陪酒的酒店妹洗腦，誇稱自己在大陸的網路直播遊戲點數代儲事業超級賺錢，只要投資短期就可翻倍，這名酒店妹心動下，隔天就把辛苦陪酒上夜班存下的200萬元匯給林男，未料之後不但沒賺到錢，林男還藉故避不見面，酒店妹不甘損失日前向信義分局提告詐欺。

▲信義警分局破獲竹聯幫明仁會幹部紀男犯下擄人勒索眾案逮捕9人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

但林男不只欠下酒店妹債務，早在7年前因合夥商業糾紛欠債，經鄭男要求簽下140萬本票為憑，但事後林男就遠赴大陸甚少返台，為了躲債甚至返台都爽住高檔飯店，開租賃車避免行蹤被掌握，但魔高一丈，林男又因涉詐欺到警局應訊因此被黑幫綁架集團盯上。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

