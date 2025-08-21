酒駕男自摔撞倒3機車　警面前掉出一把槍！下場要關6年4個月

記者黃翊婷／綜合報導

沈姓男子23年前在已過世的房客房間中，發現一把具殺傷力的非制式手槍和2顆子彈，竟私自占為己有；去年2月間他酒駕自摔，還撞倒路邊3輛機車，警方到場處理時，赫然看見他的腰間掉出一把槍，當場罪上加罪。彰化地院法官日前審理之後，依犯未經許可持有非制式手槍罪判處沈男有期徒刑6年，另依不能安全駕駛動力交通工具罪判處有期徒刑4個月。

▲沈男在過世房客的房間裡發現一把槍，卻偷偷自己收起來。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，23年前沈男將房屋出租給他人，房客過世之後，他在房間內發現一把具殺傷力的非制式手槍和2顆子彈，竟沒有將東西交給警方，反而自己收起來。

沈男去年2月間前往彰化一間小吃店用餐，期間喝了啤酒及威士忌酒，接著又騎車去KTV唱歌，期間喝了威士忌酒，隨後他前往藏有槍枝的房屋，將槍和子彈帶上，再度騎車上路，結果卻在途中自摔，還撞倒停在路邊的3輛機車。

警方獲報到場處理，沒想到竟看見沈男的腰間掉出一把槍，立刻當場將槍枝查扣，並對他進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.81毫克。此外，警方還在他的外套口袋找到2顆子彈。

彰化地院法官認為，沈男漠視法令禁制，未經許可持有槍彈長達23年，甚至將槍彈攜帶外出，對他人生命、身體安全有潛在的高度危險，加上酒駕自摔波及別人的機車，他的行為確實不妥，最終依犯未經許可持有非制式手槍罪，判處他有期徒刑6年，併科罰金6萬元；另依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

