　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

▲▼ 圖為美軍F/A-18超級大黃蜂戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 一架F/A-18超級大黃蜂戰機在維吉尼亞州外海墜毀。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍一架F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機20日上午在維吉尼亞州外海例行訓練時發生事故墜海，所幸飛行員及時彈射逃生並獲救送醫，這已是美國海軍近10個月來損失的第6架F-18系列戰機。

據海軍官方聲明，這起意外發生於當地20日上午9時53分，隸屬於第83攻擊戰鬥機中隊「暴怒者」（Rampagers）的一名飛行員在維州外海進行例行訓練飛行時，緊急從戰機中彈射脫困。

海軍發言人帕拉沙爾（Jackie Parashar）表示，「多項搜救資源立即部署並迅速抵達現場」，該名飛行員於上午11時21分成功獲救，隨後被送往當地醫院接受進一步醫療評估。墜毀的「超級大黃蜂」則仍在海中尚未打撈，事故原因正由相關單位深入調查。

第83攻擊戰鬥機中隊駐紮於維吉尼亞海灘的歐西安納海軍航空站，該中隊隸屬於第三艦載機聯隊，曾是艾森豪號航母戰鬥群的重要組成部分。

這是美軍近期頻傳的戰機事故最新一例，每架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機造價約6700萬美元（約新台幣20億元），且自去年10月以來，美國海軍已連續損失6架F-18系列戰機。

去年10月有2名飛行員在華盛頓州雷尼爾山附近的EA-18G「咆哮者」（Growler）戰機墜毀事故中不幸喪生；12月則有一架「超級大黃蜂」在紅海遭友軍巡洋艦「蓋茲堡號」誤擊墜毀，所幸2名飛行員安全彈射。

今年以來事故更接連不斷，2月一架「咆哮者」在聖地牙哥灣墜毀，2名飛行員被漁船救起；4月「杜魯門號」航母上一架戰機在拖拽進入機庫時意外翻落紅海；5月初另一架戰機在嘗試降落航母甲板時，因攔阻裝置故障導致墜海事故。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

緬甸規模5.4地震「曼谷也在晃」　泰人緊急撤離逃到戶外

麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

美國「最暖法官」罹癌辭世！曾免罰96歲超速老翁　盼祈禱溫暖世界

一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

美軍兩棲艦「紐奧良號」沖繩外海起火　火勢延燒2名士兵輕傷

機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

緬甸規模5.4地震「曼谷也在晃」　泰人緊急撤離逃到戶外

麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

美國「最暖法官」罹癌辭世！曾免罰96歲超速老翁　盼祈禱溫暖世界

一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

美軍兩棲艦「紐奧良號」沖繩外海起火　火勢延燒2名士兵輕傷

機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

沙巴美人魚島自由行懶人包！住宿安排＋行程規劃一篇搞定

賈永婕二女兒赴美留學！「出國前反被警告2件事」　她傻眼：誰才是媽媽

合歡山沿路撒冥紙！民眾PO網檢擧：至少100多張　可提供整路影像

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

美打造無人艦隊遇挫　艦艇測試熄火、互撞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

更多熱門

相關新聞

學者提3警訊：川普恐繞過台灣與習談交易

學者提3警訊：川普恐繞過台灣與習談交易

美國總統川普（Donald Trump）近期對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的態度轉向引發外界高度關注。學者分析直言，川普在阿拉斯加高峰會上對普丁態度軟化，甚至討好俄方，不僅讓歐洲安全受威脅，也對東亞盟友，包括日本、南韓與台灣，釋放出令人不安的訊號。

高雄「碰」巨響！機車高速撞賓士

高雄「碰」巨響！機車高速撞賓士

恍神男自撞台62線護欄　21歲駕駛幸運輕傷

恍神男自撞台62線護欄　21歲駕駛幸運輕傷

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

媽開槍射殺全家4人　留最小3歲兒獨活

媽開槍射殺全家4人　留最小3歲兒獨活

關鍵字：

美國海軍戰機事故墜毀

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面