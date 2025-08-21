20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

▲ 一架F/A-18超級大黃蜂戰機在維吉尼亞州外海墜毀。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍一架F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機20日上午在維吉尼亞州外海例行訓練時發生事故墜海，所幸飛行員及時彈射逃生並獲救送醫，這已是美國海軍近10個月來損失的第6架F-18系列戰機。

據海軍官方聲明，這起意外發生於當地20日上午9時53分，隸屬於第83攻擊戰鬥機中隊「暴怒者」（Rampagers）的一名飛行員在維州外海進行例行訓練飛行時，緊急從戰機中彈射脫困。

海軍發言人帕拉沙爾（Jackie Parashar）表示，「多項搜救資源立即部署並迅速抵達現場」，該名飛行員於上午11時21分成功獲救，隨後被送往當地醫院接受進一步醫療評估。墜毀的「超級大黃蜂」則仍在海中尚未打撈，事故原因正由相關單位深入調查。

第83攻擊戰鬥機中隊駐紮於維吉尼亞海灘的歐西安納海軍航空站，該中隊隸屬於第三艦載機聯隊，曾是艾森豪號航母戰鬥群的重要組成部分。

這是美軍近期頻傳的戰機事故最新一例，每架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機造價約6700萬美元（約新台幣20億元），且自去年10月以來，美國海軍已連續損失6架F-18系列戰機。

去年10月有2名飛行員在華盛頓州雷尼爾山附近的EA-18G「咆哮者」（Growler）戰機墜毀事故中不幸喪生；12月則有一架「超級大黃蜂」在紅海遭友軍巡洋艦「蓋茲堡號」誤擊墜毀，所幸2名飛行員安全彈射。

今年以來事故更接連不斷，2月一架「咆哮者」在聖地牙哥灣墜毀，2名飛行員被漁船救起；4月「杜魯門號」航母上一架戰機在拖拽進入機庫時意外翻落紅海；5月初另一架戰機在嘗試降落航母甲板時，因攔阻裝置故障導致墜海事故。