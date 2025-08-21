美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

▲川普近期對普丁的態度轉向，恐怕成為日後川普與習近平打交道的模板。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的態度轉向引發外界高度關注。學者分析直言，川普在阿拉斯加高峰會上對普丁態度軟化，甚至討好俄方，不僅讓歐洲安全受威脅，也對東亞盟友，包括日本、南韓與台灣，釋放出令人不安的訊號。

美國天普大學（Temple University）日本分校政治學教授布朗（James D.J. Brown）在《日經亞洲》投書指出，川普原本7月中還對普丁表達失望，要求俄方10天內停火，否則將面臨嚴重後果，但在15日的雙普會上，他卻未再提及停火與制裁，反而支持俄羅斯提出的「土地交換」方案。

布朗直言，川普的作法等於要求基輔做出重大領土讓步，換來的僅是「可能空洞」的安全保證，這對烏克蘭是一種背叛。更令人憂心的是，這種處理方式，恐怕成為日後川普與中國打交道的模板。

三大警訊浮現 恐波及台灣

布朗分析指出，川普的表現釋放出三大警訊：

首先，川普高調迎接普丁，無視他遭國際刑事法院（ICC）以戰爭罪起訴，等於公開踐踏國際秩序。對仰賴國際規範維護安全的東亞國家，如日本與台灣，這樣的示範效果極具破壞性，因為這傳遞了一個訊號，「軍事侵略並非禁忌，即便屠殺成千上萬平民，美國最終仍會選擇擁抱你。」

其次，川普在沒有任何烏克蘭代表的情況下，竟與普丁討論領土讓步，讓人聯想到1945年的雅爾達會議（Yalta Conference）。

當時英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）三巨頭決定了歐亞大陸的命運，卻完全未考慮人民意願。布朗警告，如今川普繞過烏克蘭，未來也可能繞過台灣，與中國國家主席習近平達成所謂「大又美的協議」。

第三，川普在俄羅斯政策上的反覆無常，凸顯其不可靠與易受影響。他缺乏專業顧問，常受最後接觸者影響，彷彿「記憶泡棉」；再加上川普容易被奉承、沉迷交易思維，並渴望拿下諾貝爾和平獎，這些弱點恐將被北京學習並利用，在東亞從美國榨取更多利益。

東亞盟友必須自立

布朗最後呼籲，川普總統任期還剩下約1250天，這場外交「鬧劇」短期內難以結束。東亞盟友，包括日本與南韓，必須攜手合作，像「看顧古怪卻仍握有大權的家長」般共同管控川普，避免他誤傷盟友利益。同時，也要加速強化自身軍事能力，發展不依賴華府的安全合作網絡。

布朗強調，從川普對普丁的擁抱、對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的出賣已能看出，美國正在快速失去「民主世界不可或缺領導者」的地位，東亞國家更不能再單一依賴華府。