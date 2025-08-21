　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

▲▼美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（組圖／路透）

▲川普近期對普丁的態度轉向，恐怕成為日後川普與習近平打交道的模板。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的態度轉向引發外界高度關注。學者分析直言，川普在阿拉斯加高峰會上對普丁態度軟化，甚至討好俄方，不僅讓歐洲安全受威脅，也對東亞盟友，包括日本、南韓與台灣，釋放出令人不安的訊號。

美國天普大學（Temple University）日本分校政治學教授布朗（James D.J. Brown）在《日經亞洲》投書指出，川普原本7月中還對普丁表達失望，要求俄方10天內停火，否則將面臨嚴重後果，但在15日的雙普會上，他卻未再提及停火與制裁，反而支持俄羅斯提出的「土地交換」方案。

布朗直言，川普的作法等於要求基輔做出重大領土讓步，換來的僅是「可能空洞」的安全保證，這對烏克蘭是一種背叛。更令人憂心的是，這種處理方式，恐怕成為日後川普與中國打交道的模板。

三大警訊浮現　恐波及台灣

布朗分析指出，川普的表現釋放出三大警訊：

首先，川普高調迎接普丁，無視他遭國際刑事法院（ICC）以戰爭罪起訴，等於公開踐踏國際秩序。對仰賴國際規範維護安全的東亞國家，如日本與台灣，這樣的示範效果極具破壞性，因為這傳遞了一個訊號，「軍事侵略並非禁忌，即便屠殺成千上萬平民，美國最終仍會選擇擁抱你。」

其次，川普在沒有任何烏克蘭代表的情況下，竟與普丁討論領土讓步，讓人聯想到1945年的雅爾達會議（Yalta Conference）。

當時英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）三巨頭決定了歐亞大陸的命運，卻完全未考慮人民意願。布朗警告，如今川普繞過烏克蘭，未來也可能繞過台灣，與中國國家主席習近平達成所謂「大又美的協議」。

第三，川普在俄羅斯政策上的反覆無常，凸顯其不可靠與易受影響。他缺乏專業顧問，常受最後接觸者影響，彷彿「記憶泡棉」；再加上川普容易被奉承、沉迷交易思維，並渴望拿下諾貝爾和平獎，這些弱點恐將被北京學習並利用，在東亞從美國榨取更多利益。

東亞盟友必須自立

布朗最後呼籲，川普總統任期還剩下約1250天，這場外交「鬧劇」短期內難以結束。東亞盟友，包括日本與南韓，必須攜手合作，像「看顧古怪卻仍握有大權的家長」般共同管控川普，避免他誤傷盟友利益。同時，也要加速強化自身軍事能力，發展不依賴華府的安全合作網絡。

布朗強調，從川普對普丁的擁抱、對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的出賣已能看出，美國正在快速失去「民主世界不可或缺領導者」的地位，東亞國家更不能再單一依賴華府。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

緬甸規模5.4地震「曼谷也在晃」　泰人緊急撤離逃到戶外

麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

美國「最暖法官」罹癌辭世！曾免罰96歲超速老翁　盼祈禱溫暖世界

一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

美軍兩棲艦「紐奧良號」沖繩外海起火　火勢延燒2名士兵輕傷

機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

緬甸規模5.4地震「曼谷也在晃」　泰人緊急撤離逃到戶外

麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

美國「最暖法官」罹癌辭世！曾免罰96歲超速老翁　盼祈禱溫暖世界

一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

美軍兩棲艦「紐奧良號」沖繩外海起火　火勢延燒2名士兵輕傷

機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」店家認了　衛生局罰6萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

美打造無人艦隊遇挫　艦艇測試熄火、互撞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

更多熱門

相關新聞

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救

美國海軍一架F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機20日上午在維吉尼亞州外海例行訓練時發生事故墜海，所幸飛行員及時彈射逃生並獲救送醫，這已是美國海軍近10個月來損失的第6架F-18系列戰機。

7月台人訪日衝破60萬！他笑：沒在鳥預言吧

7月台人訪日衝破60萬！他笑：沒在鳥預言吧

國民黨肯定川普轟光電　綠：也要看齊川普「讓燃煤再次偉大」主張？

國民黨肯定川普轟光電　綠：也要看齊川普「讓燃煤再次偉大」主張？

泰查獲700kg甲基安非他命　企圖走私台灣

泰查獲700kg甲基安非他命　企圖走私台灣

股市創新高恐資金盛宴　當心成新一輪波動序幕

股市創新高恐資金盛宴　當心成新一輪波動序幕

關鍵字：

川普普丁東亞美國台灣習近平台美關係美中台

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面