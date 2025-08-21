台南表揚20位「好人好事代表」　蔡明憲20年捐助南消逾三千萬

▲大台南表揚好人好事運動協會召開理監事聯席會議，選出2025年度「好人好事代表」20人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大台南表揚好人好事運動協會，日前於楠西梅嶺太山梅仔雞餐廳召開第14屆第4次理監事聯席會議，經一致審議通過，選出2025年度「好人好事代表」20位，將於9月30日下午在善化區贊美酒店舉行隆重頒獎典禮，公開表彰這群默默奉獻、善行感人的典範人物。

協會理事長黃建豐表示，本屆20位代表來自各行各業，長期投身弱勢關懷、急難救助、教育文化推廣、醫療公益支持等，以實際行動展現「好人好事」的精神，堪稱社會楷模。他強調，透過持續推動表揚活動，希望能激發更多善的循環，讓社會祥和與正能量不斷傳遞。

其中，寯陽實業有限公司董事長蔡明憲，是最受矚目的亮點之一。20年來，他投入逾2011萬元捐助消防，贈送消防車與救災設備，並慰勉基層同仁，展現對生命安全的重視；同時也捐助1335萬元支持警察單位，協助添購勤務裝備、強化治安能量。從硬體到精神，蔡董事長始終秉持「攜手守護社會安定」的初心，無私奉獻，獲市長黃偉哲及消防局長、警察局長、民政局長、崑山科大校長一致肯定。

會議當日，協會輔導理事長陳慶輝與30多位理監事、名譽顧問也到場參與。黃建豐指出，「好人好事代表」不僅是榮耀，更是一種社會教育力量，希望透過肯定與宣揚，讓更多人看見並效法，推動社會正向進步。

2025年度「好人好事代表」名單為：蔡明憲、林建豪、餘柷青、王騰毅、陳清良、俞助明、周文雄、周澄傑、黃世偉、林振家、龔甫青、顏泰山、宋自強、黃國芳、蘇心慧、簡仁芳、丁鬱恬、石蔡金雪、謝信義、方龍文。