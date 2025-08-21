　
社會 社會焦點 保障人權

紅線違停被拍車碎念...台南花褲男持球棒恐嚇路人　警方出手了

▲台南九份子大道發生違停糾紛，男子持球棒恐嚇行人，影片在網路瘋傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲台南九份子大道發生違停糾紛，男子持球棒恐嚇行人，影片在網路瘋傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者林東良／台南報導

網路社群瘋傳一段影片，指出台南市安南區九份子大道1間超商前，20日傍晚6時許，發生1名男子駕駛自小客車違規停在紅線並倒車時，遭車後行人提醒，未料引起車上28歲邱姓男子不滿，下車後與行人口角，還上車持球棒追逐叫囂，行人嚇得快步離開，畫面曝光引發熱議。

▲台南九份子大道發生違停糾紛，男子持球棒恐嚇行人，影片在網路瘋傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音）▲台南九份子大道發生違停糾紛，男子持球棒恐嚇行人，影片在網路瘋傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

PO出的影片畫面指出，台南市安南區九份子大道於20日傍晚6時3分許，在1間超商前，1名穿花短褲的男子紅線違規停車並在倒車時，因有1名行人從車尾處通過，疑用手拍車體示警且碎唸，未料竟引起花褲男不滿，衝下車向該名行人興師問罪，該行人舉手疑似向邱男道歉，只是邱男心有不甘不依不饒，跑到車上拿一支球棒追著對方叫囂恐嚇，該行人見狀迅速離去，PO文一出引起網友熱議。

▲台南九份子大道發生違停糾紛，男子持球棒恐嚇行人，影片在網路瘋傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台南市警三分局海南派出所所長毛奇揚指出，三分局尚未接獲報案；經了解，自小客車駕駛28歲邱男行駛至九份子大道時，停於紅線隨即下車，並持球棒朝著路人靠近且大吼，雙方口角後各自離去，三分局已通知邱男到案說明，另邱男於紅線上違停行為，已依違反道路交通管理處罰條例第56條告發。處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

邱男在大馬路上持球棒叫囂，疑涉恐嚇或恐嚇公眾罪嫌，將持續調閱監視器，釐清相關案情。警方也呼籲，民眾若遇糾紛應冷靜處理，切勿情緒失控，更不該攜械恐嚇，以免惹上官司。

08/20 全台詐欺最新數據

台南表揚20位「好人好事代表」蔡明憲20年捐助南消逾三千萬

台南表揚20位「好人好事代表」蔡明憲20年捐助南消逾三千萬

台南市大台南表揚好人好事運動協會，日前於楠西梅嶺太山梅仔雞餐廳召開第14屆第4次理監事聯席會議，經一致審議通過，選出2025年度「好人好事代表」20位，將於9月30日下午在善化區贊美酒店舉行隆重頒獎典禮，公開表彰這群默默奉獻、善行感人的典範人物。

公投倒數3天！台南公投票已完成印製警力24小時護送

公投倒數3天！台南公投票已完成印製警力24小時護送

極樂寺、淨宗學會捐百萬助台南重建黃偉哲感謝慈悲化為溫暖

極樂寺、淨宗學會捐百萬助台南重建黃偉哲感謝慈悲化為溫暖

古都新藝動！台南藝術節10月登場跨界快閃、國際展演一次看

古都新藝動！台南藝術節10月登場跨界快閃、國際展演一次看

新光台南小北門14間首進台南品牌

新光台南小北門14間首進台南品牌

