地方 地方焦點

極樂寺、淨宗學會捐百萬助台南重建　黃偉哲感謝慈悲化為溫暖

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風造成台南多地受損，災後復原仍在進行中，極樂寺與台南市淨宗學會20日捐贈新台幣100萬元予台南市政府，協助受災民眾重建家園，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝宗教團體發揮大愛，將慈悲化為對災民的實際支持與溫暖關懷。

黃偉哲表示，這筆善款將挹注市府社會福利緊急救難基金，幫助丹娜絲颱風及後續水災影響下的受災戶。全市目前仍有約三、四百戶屬於低收入戶、獨居長者或身心障礙者，經濟困難，重建之路艱辛，需要政府與民間攜手相助。他強調，捐款不僅是物質援助，更是對災民的鼓勵與力量。

黃偉哲指出，極樂寺與淨宗學會長年弘揚佛法，除修持信仰外，也積極投身公益，展現「慈悲為懷、普利眾生」的精神。淨空法師生前即倡導善念，弟子們延續理念，將慈悲化為行動，令人敬佩。

極樂寺代理住持許文欣表示，寺方與學會秉持「慈悲為本，方便為門」的宗旨，長期推動佛陀教育與德行教學，希望引導人心向善，並將關懷送到社會每一個角落。

社會局長郭乃文補充，善款將專款專用，投入受災家庭的生活重建，並定期公佈明細，確保透明。未來也將持續結合民間力量，依需求調配資源，幫助災民穩定生活。

市府呼籲各界持續響應愛心行動，陪伴災民渡過難關。欲捐款可至市府社會局網站（捐款連結），並註明「0706丹娜絲颱風災害捐款」。

