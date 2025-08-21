展現高度專業與同理心！77歲嬤親筆手寫感謝信　祝福員警平安

▲潮州警分局員警收到陳姓阿嬤感謝信。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局近日收到一封77歲陳姓阿嬤親筆撰寫的感謝信，字裡行間充滿真摯謝意。她因土地事務尋求警方協助，深深感受到員警耐心傾聽與專業用心，特別點名王信生、劉珈伶、副所長陳冠霖及實習員警，讚許他們展現責任感與同理心。她除親送日本小點心致謝，也祝福員警平安順利，讓這段互動格外溫馨動人。

潮州分局光華派出所近日收到一封來自77歲陳姓阿嬤的手寫感謝信，信中對分局長林俊雄帶領團隊積極、細心、專業的服務表達由衷感謝。

阿嬤在信中提到，自己因個人土地事務需要警方協助，過程中深刻感受到警方的專業與用心。其中值班王信生、劉珈伶、副所長陳冠霖等員警，在處理案件時不僅耐心傾聽，還細心解決問題，展現高度責任感與同理心；此外實習員警也以親切態度協助處理相關事宜，經過員警提供相關諮詢後心情緩和許多，讓她十分感動。

阿嬤表示，光華派出所員警辦事效率高、態度誠懇，真正做到「民眾有需要，警察即到場」，因此特地寫下感謝信，並準備日本小點心表達心意。她盛讚潮州警察的辛勞與付出，並祝福全體員警工作順利、闔家平安。

分局長林俊雄表示，非常感謝民眾對警方的肯定，這不僅是對員警努力的最佳鼓勵，也將持續督導同仁秉持專業與熱忱，提供民眾最即時且貼心的服務，落實「有困難找警察」的核心精神。