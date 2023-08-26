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美籍男找不到機車...台中暖警積極尋獲　他寫信致謝「感動又佩服」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲向男感謝警方尋獲機車，親手寫下感謝信寄給繼中派出所。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

美籍向姓男子近期返台處理事務，日前騎機車前往台中國光客運干城站，購買搭往台中機場的車票，買完票出來後卻，因不熟悉環境而忘記停車位置，焦急之下只好報警求助。警方調閱沿途監視器，找到向男車輛，他感激地寫信感謝員警，提到自己出國在即手忙腳亂，警方「鍥而不捨、追根究柢」的精神，讓他相當佩服。

台中市第一警分局表示，向男（71歲）與家人同住美國加州，7日傍晚騎車至國光客運干城站購買車票，走出客運站卻找不到車，手足無措的他只好向警方求助。

繼中派出所員警林志雄、謝孜侑獲報到場，先詢問向男騎車路徑及最有可能停放的位置，研判向男應是記錯最後停放車輛的位置，經調閱騎車沿線的路口監視器，順利在建國路、成功路口處的騎樓發現向南車輛。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲向男找不到機車，向警方求助。（圖／記者白珈陽翻攝）

向男接獲警方尋獲愛車消息，大讚員警積極工作態度認真，事後特地親手寫下感謝信寄到繼中派出所，表示他11日就要返回加州，因當時許多事情擠在一起，令他手忙腳亂，「不過警方溫和的態度和所內溫馨的氣氛讓我放鬆不少，警方認真的工作態度，鍥而不捨、追根究柢的精神，對每一細節推敲再三，然後實地查證，讓他不只是感動，也是佩服」。

第一警分局長吳燕山提醒民眾，停放汽機車後，可使用手機拍照紀錄並要連附近具有特色背景或門牌、路牌一起拍下來，以免忘記停放位置，另停放車輛後切記拔取鑰匙，以免遭有心人士竊取。

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