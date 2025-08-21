澤倫斯基送「戰場高爾夫球桿」！川普拍片致敬烏克蘭傷兵

▲川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會晤時，出現一段溫馨插曲。澤倫斯基特別贈送川普一支來自烏克蘭士兵卡爾塔夫采夫（Kostiantyn Kartavtsev）的高爾夫球桿，他在俄羅斯入侵初期為救戰友而失去一條腿，後來在醫師建議下以高爾夫作為復健運動。這份禮物不僅投合川普酷愛小白球的興趣，更象徵烏克蘭士兵的勇氣與堅韌。

綜合外媒報導，澤倫斯基當場向川普播放卡爾塔夫采夫的影片，並轉達這位老兵的心聲，隨後烏克蘭退伍軍人組織也發布川普手持球桿的畫面。川普特別錄製影片，向卡爾塔夫采夫致敬，「我對高爾夫很了解，你的揮桿很棒。謝謝你送我的這支推桿，它充滿愛與心意。你是了不起的人，我會在每次使用它時想起你。」

川普強調，美國會持續支持烏克蘭，「你的國家是偉大的國家，你的總統正在非常努力地讓它恢復元氣。」他並向澤倫斯基回贈象徵性的「白宮鑰匙」，展現雙邊修補關係的善意。

這次互動與今年2月白宮曾出現的劍拔弩張形成鮮明對比，當時澤倫斯基與川普、副總統范斯在電視轉播的會談中發生爭執，最終不歡而散。自那之後，澤倫斯基多次公開讚揚川普，力圖修復關係，如今透過這份別具意義的禮物，成功化解僵局。

澤倫斯基會後表示，烏克蘭「確信戰爭終將結束」，並鬆口不再堅持「停火」作為談判先決條件，願意與俄羅斯總統普丁直接會晤。他強調，領土問題必須由雙方最高領導人親自面對面討論。川普則透露，已致電普丁討論三方會談事宜，顯示美俄烏領導人峰會或許正逐漸成形。