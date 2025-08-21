　
國際

印度成功試射「烈火五型」核飛彈　射程涵蓋中國

記者張方瑀／綜合報導

印度國防部宣布，成功試射一枚具備核武攻擊能力的中程彈道飛彈「烈火五型」（Agni-5），強調此款飛彈一旦服役，將能覆蓋中國全境。

根據《衛報》報導，這枚「烈火五型」是印度多款國產短程與中程彈道飛彈之一，主要目的是強化對巴基斯坦與中國的防禦態勢。印度國防部宣布，烈火五型飛彈於當地時間20日在印度東部奧里薩邦（Odisha）完成發射，測試驗證了所有作戰與技術參數。

▲▼印度長程彈道飛彈「烈火五型」（Agni-V）在2013年的閱兵儀式上首次亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度長程彈道飛彈「烈火五型」（Agni-V）在2013年的閱兵儀式上首次亮相。（圖／達志影像／美聯社）

印度與中國同為全球人口最多的國家，長期競逐南亞影響力，兩國關係自2020年爆發邊境流血衝突後急速惡化。外界普遍認為，印度此舉是針對中國的防禦強化措施。

此外，印度還是「四方安全對話」（Quad）成員，與美國、澳洲及日本合作，被視為制衡中國的重要安全聯盟。

除了中國，印度另一宿敵巴基斯坦同樣擁有核武。印控克什米爾（Indian-administered Kashmir）今年5月遭激進分子襲擊，造成26人死亡。印度指控巴基斯坦涉案，但巴基斯坦當局否認參與，兩國一度瀕臨戰爭邊緣。

在國際局勢方面，印度近年也試圖修補與北京的關係。印度總理莫迪（Narendra Modi）去年10月與中國國家主席習近平在俄羅斯舉行峰會，這是兩人5年來首次會晤。

莫迪預計將於本月再度訪中，出席「上海合作組織」峰會，這也是他自2018年以來首次踏上中國。

