館長被禁開抖音帳號　她一句話總結：不是刺青、講髒話

記者黃翊婷／綜合報導

網紅館長陳之漢近日前往中國深圳、澳門開設旅遊直播，期間曾提到自己無法在當地經商，也無法開設抖音和B站（bilibili）的帳號。對此，「財經網美」胡采蘋表示，館長無法開設中國社群平台的帳號不是因為刺青、愛講髒話，而是中共有言論管制，「抗中根本不能保台，多多送年輕人去中國，送中才能保台。」

▲館長無法開設抖音和B站的帳號。（資料照／記者李毓康攝）

胡采蘋20日在臉書發文表示，館長無法開設抖音和B站的帳號，也找不到人幫忙背書，甚至沒辦法參加觀賞九三大閱兵，館長都說出自己是「堂堂正正的中國人」為何還是不行，其實真正的原因不是有刺青和說髒話，而是中共有言論管制。

胡采蘋提到，中國的社群平台帳號需要用中國居民身分證申請，「這樣出了事才能去你家逮你啊」，如果沒有中國居民身分證，就需要跟別人合資公司，用對方做法人代表，用公司登記或對方的身分證才能申請，找人背書也是不行的，因為這相當於人頭戶，同樣違反規定，況且若真的出事，幫忙擔保的人到時候該怎麼辦。

胡采蘋說，2019年就出過一件大事，有人將習近平女兒的個資公布在網路上，當時抓了24個人，其中一名20歲青年被判刑14年，但照片不是青年貼的，他只是一名網站管理員，「所以您說說誰敢幫您擔保呢？」

另外，胡采蘋表示，因為九三大閱兵，北京現在的管制應該很嚴格，「現在才想參加根本來不及，誰知道你會不會鬧事。」她曾在北京住過，2015年的九三大閱兵時，她因故需要北京、杭州兩邊飛，當時交通管制到想死的地步。

最後，胡采蘋直言，館長前往中國兩趟就體會到中共體制的奧秘，不如多去幾次，就知道是怎麼回事，「抗中根本不能保台，多多送年輕人去中國，送中才能保台。」