▲桃園65歲以上老年人口逾38萬，市府整合資源因應高齡化挑戰

▲桃園跨局處整合資源，因應高齡化挑戰。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政今（20）日上午主持市政會議，聽取社會局、客家局、原民局、農業局及都發局「跨域協力齊出招 × 高齡樂活日日好」專題報告表示，桃園雖為六都中最年輕的城市，但同樣須正視國家逐步邁入超高齡社會的挑戰。

截至今（114）年7月止，本市65歲以上老年人口已達38萬餘人，市府將持續整合各局處社福資源，透過社區照顧據點布建與高齡友善空間設計，並提供長輩健康促進、數位培力、共餐等多元服務，逐步實現全齡共好、樂活不老的友善城市願景。

社會局長陳寶民表示，目前全市已有388處社區照顧關懷據點，涵蓋率近66%。社會局以「一里一據點」為目標擴展據點數量與服務量能，並因應數位時代需求，開設數位培力課程，協助長者適應科技、縮短數位落差。同時，社會局也會不斷改善據點硬體設施，並與衛生局合作導入智慧健康管理模式，讓長者得以在桃園安心終老。

客家局指出，桃園為客家族群人口最多的城市。為照顧龐大的客家族群，客家局與社會局合作，於本市C級巷弄長照站推出「伯公照護站」，推動成果亮眼，截至今年已達100站，深受當地居民歡迎。伯公照護站透過結合客語照顧服務人員、辦理客家文化活動等，不僅促進跨世代交流，也讓孩童在實踐中學習並傳承客家語言文化，提升長者活力與歸屬感。

原民局表示，桃園的原住民人口位居全國第二，僅次於花蓮縣，儼然已是原住民族第二個故鄉。為落實在地老化與文化傳承，原民局已在本市設置39處文化健康站，包含都會區25站、原鄉區14站，達成「都會一區一站、原鄉一里一站」的布建目標。未來將持續以「族人照顧族人」的模式，提供貼近原住民族文化脈絡的照顧服務，並融入傳統手作、飲食及文化儀式等課程設計，促進跨世代互動與文化記憶延續，打造兼具照顧與傳承功能的文化基地，成為原住民族在地安老的重要依靠。

農業局表示，為妥善照顧農村高齡者並促進健康老化，農業局積極推動「農村社區綠色照顧站」，以「綠場域、綠療育、綠飲食、綠陪伴」四大面向為核心，於社區內建置愛心菜園、可食地景，並規劃關懷活動、送餐及共餐計畫，同時培訓綠照員，展現農村在地照顧的新思維，營造高齡友善環境。未來農業局將持續鼓勵本市農村再生社區加入綠色照顧計畫，擴大高齡友善設施與服務，為長者打造健康、安心且樂活的農村生活。

都發局表示，建築管理處將研擬「高齡友善檢核機制」，從無障礙設計、安全性、便利性、舒適性等4大面向提出具體指引，以高齡友善建築與空間設計為核心，營造安全、舒適且清晰易辨的環境，並分階段改善既有公有建築，如優先動線、照明、標示、無障礙空間規劃，讓長者能自信參與日常活動與社會生活，全面提升城市的幸福感與生活品質。