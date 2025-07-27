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防禦北韓突襲威脅！　南韓「高齡少子化」陷窘境：至少需50萬兵力

▲▼2025年1月，南韓首爾地方兵務廳針對該年度首輪服兵役者進行體檢。（圖／VCG）

▲2025年1月，南韓首爾地方兵務廳針對該年度首輪服兵役者進行體檢。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓如今陷入「少子高齡化」的危機，當面臨北韓（朝鮮）侵略時，是否能夠募得足夠的兵源，成為迫切的課題。對此，軍事專家從美軍作戰準則進行分析，考量北韓龐大的兵力優勢，南韓若要有效防禦北韓突襲，至少應該維持50萬名的常備兵力，否則將陷入戰力空洞。

根據《韓聯社》，韓國國防研究院昨（27）日發表刊登於《國防政策研究》夏季號的論文「關於南韓軍常備兵力規模的研究」，以美軍最小計畫比率（Minimum Planning Ratio）為理論依據進行分析，結果顯示南韓至少需要維持50萬名常備兵力，才可能成功因應北韓發動的突襲戰事。

「最小計畫比率」為軍事作戰中評估攻防雙方所需兵力的參考指標。該理論主張，在進攻時，需達成我軍與敵軍3比1的兵力優勢；而在防守時，則需維持至少1比3的兵力劣勢，方可提高作戰成功機率。

▲▼南韓江原道麟蹄郡一處軍方部隊設施遭可疑人士入侵。（圖／達志影像）

▲南韓江原道麟蹄郡一處軍方部隊設施。（圖／達志影像）

研究指出，截至2022年，北韓的總兵力為128萬人，南韓為50萬人，總體兵力比例為2.6比1，而陸軍部分的比例更高達3比1，僅勉強達到「最小計畫比率」的安全底線。然而，隨著南韓生育率持續低迷，預估到了2040年時，年滿20歲的男性人數將減少至14萬人，屆時連維持30萬兵力都困難重重。

研究團隊指出，儘管南韓的戰時作戰計畫預設在戰事初期將動員數十萬預備役兵力，並假定美軍迅速增援，但這些假設未必能在實戰中完全實現。若僅依賴現有常備軍應對北韓突襲，勝算極低。

團隊也強調，即便南韓擁有科技裝備與素質上的優勢，但面對北韓壓倒性兵力侵襲時，單靠「質的優勢」難以彌補「量的劣勢」。尤其在南韓軍方採行「防守後轉攻勢」的作戰戰略下，維持50萬常備兵力具有重要戰略意義。

▲▼北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵，金正恩出席主持，不過據傳並無發表演說。（圖／路透）

▲北韓舉行建軍節75周年閱兵，由金正恩出席主持。（圖／路透）

該研究也引用俄烏戰爭作為比較案例。雖然戰爭爆發初期，俄羅斯的總體兵力為烏克蘭的4倍，但實際投入地面作戰的兵力比約為1比1.3，反而落於下風，導致初期戰局受挫，顯示兵力部署與調配至關重要。

研究建議，若以北韓維持現有兵力為前提，南韓勢必得投入至少50萬名兵力。為了達成目標，政府應從政策面做出決斷，例如調整兵役服役月數、推動徵募與志願役並行制度，甚至考慮引進民間人力支援等多元方案。

值得注意的是，南韓國防部所提出的《2025至2029年國防中期計畫》，也已納入「維持50萬兵力」的目標，同時強調將朝「科技強軍」方向強化編制，包含提升士兵轉任幹部比率、擴充軍務員以支援後勤、行政與教育等非戰鬥職務，以及在人工智慧（AI）、太空、電磁等新領域補強兵力配置。

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