佳幸科技捐贈儀器　助雲林強化照護量能

▲3D靜脈定位儀具備高階顯影功能，能有效協助醫護人員更精準判斷靜脈位置。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（8）日舉辦「醫療儀器捐贈記者會」，由佳幸科技工程股份有限公司捐贈 ADISON 3D靜脈定位儀1台，提供雲林在宅急症照護團隊使用。副縣長謝淑亞代表受惠鄉親感謝佳幸科技與總經理游祥達的慷慨義舉，以實際行動支持本縣推動在宅急症照護，為偏鄉醫療注入珍貴資源。

副縣長謝淑表示，雲林是一個超高齡的縣市，醫療資源不足又不均，許多鄉親就醫不便。感謝佳幸科技游祥達總經理與媒人亞帝昇生物科技副董事長辛孟南及團隊共同參與捐贈，目前雲林非常需要的3D靜脈定位儀，這項設備對推動「在宅急症加值照護」方案來說，無疑是如虎添翼。

衛生局長曾春美表示，在宅急症照護模式是雲林因應高齡社會所推出的創新作為，透過整合醫院、診所、居家護理所資源，讓長者與慢病個案在家中就能獲得即時專業的醫療照護。這次佳幸科技捐贈的儀器，具備高階顯影功能，能有效協助醫護人員更精準判斷靜脈位置，減少多次穿刺造成的不適，是提升照護品質的重要助力。



曾春美進一步指出，參與在宅急症服務的照護團隊已遍及全縣各鄉鎮，醫護人員常需攜帶大量器材長途奔波。若能搭配高效率、攜帶型設備與行動支援車，將大幅提升整體服務效能。她也呼籲更多企業共同投入，讓科技與人力協同強化醫療可近性，實現「照護不中斷」的願景。

佳幸科技總經理游祥達表示，非常高興能為台灣、為鄉親盡一份心力，望藉由自己微薄的力量拋磚引玉，誠摯地邀請社會各界一起來投入，共同協助台灣及各地鄉親在醫療器材上的需求，讓更多人受惠。

亞帝昇生物科技副董事長辛孟南則指出，這款3D靜脈定位儀曾獲德國紅點設計獎與創新獎，也在多國取得專利，能協助醫護人員更便利地完成抽血、打針等操作。感謝佳幸科技願意捐贈此設備協助雲林鄉親，並呼籲更多企業加入行善行列，因為公部門資源有限，而民間力量無窮，大家攜手才能讓社會更好。



曾春美局長說明，這次價值近200萬元設備的到位，未來將優先配置於偏鄉地區，確保資源用在最需要的地方。副縣長謝淑亞強調，雲林縣高齡人口比率已逾20%，醫療照護需求日益攀升，尤其偏鄉資源不足與人力匱乏情況更為嚴峻。未來，雲林縣政府將持續強化與醫療機構、學會、公協會及企業的合作，擴大智慧科技在照護現場的應用，落實在地安老的願景。

▲佳幸科技工程股份有限公司捐贈 ADISON 3D靜脈定位儀1台，提供雲林在宅急症照護團隊使用。（圖／記者游瓊華翻攝）