6千元爽吃11道好料　台中「辦桌嘉年華」首度移師大安

▲台中「辦桌嘉年華」首度移師大安，每桌10人6000元，就能吃11道好料。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市「2025台中國際糕豐會」將首度移師「大安港媽祖文化園區」舉辦，並結合在地傳統辦桌文化，推出「辦桌嘉年華」，將大安優質的農漁特產，化為一道道澎湃佳餚，活動將於9月13日晚間登場，每桌10人定價6000元，民眾將能品嚐11道名廚加持的精選料理，體驗最道地的海線人情味。

台中市觀旅局今天舉辦「大安上菜、名人力薦發表會」，美食專家陳鴻、創意名廚駱進漢，以及世界麵包冠軍教練吳武憲等三位大師同台競技。陳鴻選用大安特產芋頭，創作出象徵添運發財的「新馬芋頭算盤子」；駱進漢則將產銷履歷豬肉變身為清爽不膩的「飛天豬綜合沙拉排」；吳武憲更是發揮巧思，用大安米穀粉製成麵包，夾入滷香控肉，打造獨一無二的「飛天豬潛艇堡」，展現台味與西式漢堡的完美融合。

觀旅局表示，此次辦桌以「添丁、添妝、添運、添福」為主題，11道菜餚全數選用具產銷履歷的大安在地食材，如素有「南大安」美譽的香濃青蔥、優質豬肉與大安米等，不僅美味，更吃得安心。

這場千人辦桌饗宴將於9月13日晚間登場，每桌10人定價6000元，除了能品嚐11道名廚加持的精選料理，現場更有金曲歌王沈文程、秀蘭瑪雅等藝人帶來精彩演出。此外，凡預約訂桌者，每人還可獲贈在地「金磚米」伴手禮。目前訂席已開放，民眾可把握機會，體驗一場結合美食、音樂與海風的感官饗宴。