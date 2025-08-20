　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

▲▼富國島翻版！63人旅行團差點被丟包峴港　導遊控沒給錢：叫海關押你們。（圖／）

▲台中某公司63人分兩團前往越南峴港旅遊，卻差點變成富國島翻版，被丟包在當地，該團成員控訴是承包旅行社沒如期給付款項導致。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中某公司揪團到越南峴港遊玩，總計63人分成A、B兩團，A團要返台時，越南地接旅行社突然索要每人600台幣小費，又稱是台灣承包旅行社根本沒把50多萬款項如期給付，直到承包旅行社匯了小費才放人。隔日返台的B團擔心也被討錢，一早落跑，結果導遊恐嚇每人要給2萬台幣，不然就通報海關押人，不給出境，讓一行人擔心變「富國島丟包」事件翻版。承包旅行社蘇姓負責人說，錢是分期給，也無法理解越南地接作為，導致客人受到驚魂記。

該公司趁著今年父親節安排63名員工、家眷到越南峴港旅遊，行程是分成8月8日跟8月9日2團，A團有39人、B團有24人，4天3夜行程每人旅費是2萬6千元，由親友介紹的某旅行社負責人蘇男幫忙規劃行程，但該旅行社在台根本沒有登記，是在泰國設有辦公室，聯繫電話也均是泰國號碼，甚至蘇男人也在泰國，在團員要求下才來台灣做行前溝通，基於信任才續行。

▲▼富國島翻版！63人旅行團差點被丟包峴港　導遊控沒給錢：叫海關押你們。（圖／）

▲▼旅行團成員說，當初也被導遊威脅給小費才能開車，後來導遊又說承包旅行社大筆款項沒給。（圖／當事人提供）

▲▼富國島翻版！63人旅行團差點被丟包峴港　導遊控沒給錢：叫海關押你們。（圖／）

A團成員說，A團是在8月12日要回來，結果搭乘地接旅行社的遊覽車要前往機場，行李、人員都上車後，導遊突然開口每人要繳納600塊台幣小費（合計2萬4千元台幣），否則不能開車，趕緊聯繫蘇男後，由蘇男從泰國匯款2萬泰銖給越南地接旅行社，才順利前往機場，蘇男還稱是越南小費文化導致，一切已經處理好。

A團成員質疑，為何突然得支付小費？當初明明已經包含在旅社中，地接旅行社才表示，承包的蘇男根本沒有把款項如期繳交，只付了2成費用，等於剩下8成像是住宿、車資以及導遊費都沒給，才會扣人。

▲▼富國島翻版！63人旅行團差點被丟包峴港　導遊控沒給錢：叫海關押你們。（圖／）

▲越南旅行社導遊得知團員自行前往機場，怒嗆要找海關讓人不能出境。（圖／當事人提供）

B團成員得知此事，擔心回程也會被強討費用，甚至也怕會如導遊口中般上演「富國島丟包」事件，眾人決定隔天一早7點，24名團員各自搭車前往機場，到了機場後，向導遊說明不需要再派車，結果導遊氣憤說：「你們要再付2萬台幣才能走！我們要通報海關你們的團名，讓你們不能出境。」

成員說，但錢早就交給承包旅行社蘇男，是蘇男的錢沒有到位，才導致地接旅行社向旅客討錢，當時到機場也還是很擔心上不了飛機，也怕被送到柬埔寨，就怕自己「腎跟肺回不來」，且團員有老有小，卻這樣被導遊恐嚇，好險最後人都平安返台，已經向觀光署申訴蘇男，認為蘇涉及非法招攬。

▲▼富國島翻版！63人旅行團差點被丟包峴港　導遊控沒給錢：叫海關押你們。（圖／）

▲越南旅行社也控訴，就是蘇姓旅行社業者沒有給款項。（圖／當事人提供）

越南旅行社跟團員說，自己也是受害者，是沒拿到蘇男的錢，溝通上有誤會，不是要讓旅客們感到害怕，甚至秀出跟蘇男之間的匯款紀錄，明擺著該團要離境越南前，蘇男仍欠越南旅行社54萬泰銖。

蘇姓負責人澄清，款項本就會分期支付，有出發前的訂金、後面的尾款，這件事情目前是自己跟越南旅行社兩造的事，跟客人的部分已經完成服務，也在釐清為何越南旅行社要做這樣的事情。至於非法招攬一事，蘇否認，強調設址在泰國，在台灣沒有招攬行為，該團是主動找上要求安排行程。

不過，該旅行社設址在泰國，卻替台灣民眾辦理出國行程，從台灣出發至越南峴港旅遊，雖蘇男強調並非主動承攬，但在台沒有登記核准，已經違法。外交部駐越南辦事處已經將相關資料提供給觀光署，調查是否有非法招攬。

觀光署說，本案泰國旅行社非我國合法旅行社，已涉非法經營旅行業務，觀光署已錄案查處，查未依發展觀光條例領取營業執照而經營旅行業務者，違者依發展觀光條例第55條第4項規定，得處10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

▲▼富國島翻版！63人旅行團差點被丟包峴港　導遊控沒給錢：叫海關押你們。（圖／）

▲旅行團成員差點被丟包，自行搭車逃去機場。（圖／當事人提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」
台中63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人
快訊／TBC違法下架5頻道慘了！
快訊／新北男墜樓死亡！　妻返家見丈夫躺路邊
快訊／台股重挫！　金管會拋關鍵數據提振士氣
罕見夏季禽流感狂襲！鹿港又10萬隻鵪鶉中鏢　彰化8天撲殺17

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

南警盤查違停車　駕駛竟棄車狂奔！車主：我也不知他幹嘛跑

快訊／新北男刷油漆「5F墜落地面亡」！　妻返家見丈夫躺路邊急報警

公親變事主！三重男卡拉OK店外遭毆一度命危　兇嫌醉到無法筆錄

快訊／北車前「補習街」招牌掉落！警急拉封鎖線...驚險畫面曝

臥床病患奶粉「鈉超標」！家屬嚐一口超鹹怒求償　嘉基發聲明回應

桃園男突暈倒！無呼吸心跳急送醫　119聯手救護員救回一命

快訊／三重2男大街互毆！1人狂噴鼻血倒地　命危送醫搶救

白狗紅燈竄出撞機車！騎士慘摔找不到「凶手」自嘆倒楣

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

南警盤查違停車　駕駛竟棄車狂奔！車主：我也不知他幹嘛跑

快訊／新北男刷油漆「5F墜落地面亡」！　妻返家見丈夫躺路邊急報警

公親變事主！三重男卡拉OK店外遭毆一度命危　兇嫌醉到無法筆錄

快訊／北車前「補習街」招牌掉落！警急拉封鎖線...驚險畫面曝

臥床病患奶粉「鈉超標」！家屬嚐一口超鹹怒求償　嘉基發聲明回應

桃園男突暈倒！無呼吸心跳急送醫　119聯手救護員救回一命

快訊／三重2男大街互毆！1人狂噴鼻血倒地　命危送醫搶救

白狗紅燈竄出撞機車！騎士慘摔找不到「凶手」自嘆倒楣

立宗哥的小故事！　盛讚簡浩是讓夢想家安定的最後拼圖

54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男崩潰喊1句　兩派戰翻了

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

他戴工作證混進洪暐哲演唱會　身份曝光竟是韓男團成員！

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

水果太甜不敢吃？醫曝重點在「份量」　吃對可降糖尿病風險近4成

張育成大讚「是有的」　朱承洋「男人直球對決」被敲安打也不後悔

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

已婚也能辣翻！「行走的衣架」孔曉振透視內衣太性感　大秀美腿氣勢超強

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

社會熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

新竹媽與幼女「躺床不動」！　警消破門已成雙屍

櫻花妹來台伴遊遭軟禁性侵　惡男是竹聯戰堂成員

墜谷獲救3天後「命喪家中」！宜蘭醫師娘體內殘留藥物

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

連警察都敢嗆！新竹黑幫砸早餐店　現場壓制畫面曝

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

更多熱門

相關新聞

選前最後衝刺！盧秀燕明再請假連趕4場

選前最後衝刺！盧秀燕明再請假連趕4場

全台第二波大罷免將在8月23日登場，台中市長盧秀燕將在明(21)日請假1天，從上午9點開始陪同黨籍立委掃街，一路從台中海線陪顏寬恒車隊掃街到南投埔里，陪同南投縣立委馬文君車掃，再回台中豐原以及大雅陪江啟臣、楊瓊瓔車隊掃街。

即／台中漢神洲際電梯吞人　2工人困40mins被救出

即／台中漢神洲際電梯吞人　2工人困40mins被救出

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅

台中6死大火悲劇　房東房客背800萬求償

台中6死大火悲劇　房東房客背800萬求償

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

關鍵字：

台中越南峴港旅行社飛機富國島丟包旅行團導遊地陪

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面