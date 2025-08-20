富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

▲台中某公司63人分兩團前往越南峴港旅遊，卻差點變成富國島翻版，被丟包在當地，該團成員控訴是承包旅行社沒如期給付款項導致。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中某公司揪團到越南峴港遊玩，總計63人分成A、B兩團，A團要返台時，越南地接旅行社突然索要每人600台幣小費，又稱是台灣承包旅行社根本沒把50多萬款項如期給付，直到承包旅行社匯了小費才放人。隔日返台的B團擔心也被討錢，一早落跑，結果導遊恐嚇每人要給2萬台幣，不然就通報海關押人，不給出境，讓一行人擔心變「富國島丟包」事件翻版。承包旅行社蘇姓負責人說，錢是分期給，也無法理解越南地接作為，導致客人受到驚魂記。

該公司趁著今年父親節安排63名員工、家眷到越南峴港旅遊，行程是分成8月8日跟8月9日2團，A團有39人、B團有24人，4天3夜行程每人旅費是2萬6千元，由親友介紹的某旅行社負責人蘇男幫忙規劃行程，但該旅行社在台根本沒有登記，是在泰國設有辦公室，聯繫電話也均是泰國號碼，甚至蘇男人也在泰國，在團員要求下才來台灣做行前溝通，基於信任才續行。

▲▼旅行團成員說，當初也被導遊威脅給小費才能開車，後來導遊又說承包旅行社大筆款項沒給。（圖／當事人提供）



A團成員說，A團是在8月12日要回來，結果搭乘地接旅行社的遊覽車要前往機場，行李、人員都上車後，導遊突然開口每人要繳納600塊台幣小費（合計2萬4千元台幣），否則不能開車，趕緊聯繫蘇男後，由蘇男從泰國匯款2萬泰銖給越南地接旅行社，才順利前往機場，蘇男還稱是越南小費文化導致，一切已經處理好。

A團成員質疑，為何突然得支付小費？當初明明已經包含在旅社中，地接旅行社才表示，承包的蘇男根本沒有把款項如期繳交，只付了2成費用，等於剩下8成像是住宿、車資以及導遊費都沒給，才會扣人。

▲越南旅行社導遊得知團員自行前往機場，怒嗆要找海關讓人不能出境。（圖／當事人提供）



B團成員得知此事，擔心回程也會被強討費用，甚至也怕會如導遊口中般上演「富國島丟包」事件，眾人決定隔天一早7點，24名團員各自搭車前往機場，到了機場後，向導遊說明不需要再派車，結果導遊氣憤說：「你們要再付2萬台幣才能走！我們要通報海關你們的團名，讓你們不能出境。」

成員說，但錢早就交給承包旅行社蘇男，是蘇男的錢沒有到位，才導致地接旅行社向旅客討錢，當時到機場也還是很擔心上不了飛機，也怕被送到柬埔寨，就怕自己「腎跟肺回不來」，且團員有老有小，卻這樣被導遊恐嚇，好險最後人都平安返台，已經向觀光署申訴蘇男，認為蘇涉及非法招攬。

▲越南旅行社也控訴，就是蘇姓旅行社業者沒有給款項。（圖／當事人提供）



越南旅行社跟團員說，自己也是受害者，是沒拿到蘇男的錢，溝通上有誤會，不是要讓旅客們感到害怕，甚至秀出跟蘇男之間的匯款紀錄，明擺著該團要離境越南前，蘇男仍欠越南旅行社54萬泰銖。

蘇姓負責人澄清，款項本就會分期支付，有出發前的訂金、後面的尾款，這件事情目前是自己跟越南旅行社兩造的事，跟客人的部分已經完成服務，也在釐清為何越南旅行社要做這樣的事情。至於非法招攬一事，蘇否認，強調設址在泰國，在台灣沒有招攬行為，該團是主動找上要求安排行程。

不過，該旅行社設址在泰國，卻替台灣民眾辦理出國行程，從台灣出發至越南峴港旅遊，雖蘇男強調並非主動承攬，但在台沒有登記核准，已經違法。外交部駐越南辦事處已經將相關資料提供給觀光署，調查是否有非法招攬。

觀光署說，本案泰國旅行社非我國合法旅行社，已涉非法經營旅行業務，觀光署已錄案查處，查未依發展觀光條例領取營業執照而經營旅行業務者，違者依發展觀光條例第55條第4項規定，得處10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

▲旅行團成員差點被丟包，自行搭車逃去機場。（圖／當事人提供）