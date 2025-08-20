淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開丹藥　下場慘曝

▲少龍生前有不少信徒跟隨。（圖／ETtoday資料照）

記者曾羿翔／綜合報導



自稱「少龍」、本名徐浩城的靈修團體創辦人，以修煉仙女為由，生前涉嫌性侵多名女性信徒與違反醫師法備受矚目。台北地方法院近日針對相關醫療行為判決出爐，大學講師李美華因協助徐非法開立中藥處方，遭依違反醫師法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

判決指出，徐浩城於華興靈修中心成立「仙女班」，聲稱可藉中藥「調養體質、提升靈性」，開立「解燥熱」與「平時保養」兩類藥方，由李美華協助管理與轉達用藥指示。她透過Line群組「道宮聯誼會」統計成員訂購數量，交由藥商調劑後分送至北中部道場，每帖藥價200至300元。

▲著粉衣的女護駕李美華送進北檢畫面。（圖／記者劉昌松攝）



檢方調查，藥方內容包括柴胡清肝湯、保元柴胡清肝散、參茸固本丸、人參養榮湯等多種成分，李美華負責將徐浩城手寫修正過的藥單傳給業者，再請物流公司配送至信徒手中。法院認定她實際參與醫療決策與販售，行為已逾越一般信徒分享經驗的範疇，構成非法執行醫療業務。

李美華辯稱，藥方自30年前拜師徐浩城時即已流傳，僅因自身服用有效才分享，並否認知情藥方為徐所開。不過，法官綜合證人證詞與事證，認定其說法難以採信，並考量其學歷及任教背景，認定她破壞醫療秩序且未見悔意，依法裁罰。

▲少龍徐浩城當時遭警方移送地檢署畫面 。（圖／記者劉昌松攝）



至於「淫魔教主」少龍徐浩城另涉性侵7名女性信徒案，檢方原依13項強制猥褻與1項強制性交未遂起訴，但他於今年2月病逝，法院5月裁定該案公訴不受理，依法結案。