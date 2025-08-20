　
社會 社會焦點 保障人權

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開丹藥　下場慘曝

▲少龍。（圖／ETtoday資料照）

▲少龍生前有不少信徒跟隨。（圖／ETtoday資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

自稱「少龍」、本名徐浩城的靈修團體創辦人，以修煉仙女為由，生前涉嫌性侵多名女性信徒與違反醫師法備受矚目。台北地方法院近日針對相關醫療行為判決出爐，大學講師李美華因協助徐非法開立中藥處方，遭依違反醫師法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

判決指出，徐浩城於華興靈修中心成立「仙女班」，聲稱可藉中藥「調養體質、提升靈性」，開立「解燥熱」與「平時保養」兩類藥方，由李美華協助管理與轉達用藥指示。她透過Line群組「道宮聯誼會」統計成員訂購數量，交由藥商調劑後分送至北中部道場，每帖藥價200至300元。

▲▼ 涉性侵「仙女班」詐財8000萬元　「少龍」上銬被逮…粉衣信眾護駕送進北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲著粉衣的女護駕李美華送進北檢畫面。（圖／記者劉昌松攝）

檢方調查，藥方內容包括柴胡清肝湯、保元柴胡清肝散、參茸固本丸、人參養榮湯等多種成分，李美華負責將徐浩城手寫修正過的藥單傳給業者，再請物流公司配送至信徒手中。法院認定她實際參與醫療決策與販售，行為已逾越一般信徒分享經驗的範疇，構成非法執行醫療業務。

李美華辯稱，藥方自30年前拜師徐浩城時即已流傳，僅因自身服用有效才分享，並否認知情藥方為徐所開。不過，法官綜合證人證詞與事證，認定其說法難以採信，並考量其學歷及任教背景，認定她破壞醫療秩序且未見悔意，依法裁罰。

▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲少龍徐浩城當時遭警方移送地檢署畫面 。（圖／記者劉昌松攝）

至於「淫魔教主」少龍徐浩城另涉性侵7名女性信徒案，檢方原依13項強制猥褻與1項強制性交未遂起訴，但他於今年2月病逝，法院5月裁定該案公訴不受理，依法結案。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

