辯護律師證實「少龍」已離世　受害6仙女將無法證明未冤枉教主

▲自封「五教共主」、化名「少龍」的徐浩城日前過世，他所涉性侵案未審完，依法將做公訴不受理判決。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、張君豪／台北報導

自封「五教共主」、化名「少龍」的華興靈修中心創辦人徐浩城，涉以修行之名挑選年輕貌美女信徒組成「仙女班」，卻性侵其中6人，被起訴強制猥褻等多項罪嫌，因病一度獲准停止審判，辯護律師今（7日）證實徐男日前已過世，至於尚未審結案情，依法將做公訴不受理判決。

《ETtoday東森新媒體》今獨家披露徐浩城死訊、享壽72歲，據悉將在下周二（11日）中午在北市懷愛館（原北市第二殯儀館）舉辦告別式，記者今求證徐男的律師，律師表示跟家屬確認徐男已過世，律師團對此沒有回應。

北院表示，還未收到徐浩城家屬或律師陳報提出死亡證明，查詢戶役政系統也未見除戶紀錄，將待收到徐男過世的書面證明，再將尚未審結的案情，依法做公訴不受理判決。

徐浩城因本件性侵案，最後一次到北院出庭，是在前年（2023年）11月3日，當時他由信徒推著輪椅護送進出，沒戴口罩全臉示人，對於媒體跟拍顯露不耐，揮手說：「照我沒有用。」也不回應記者發問，身旁支持者幫擋鏡頭，嗆聲媒體幹嘛拍照。

化名「少龍」的徐浩城自封「五教共主」，從1991年起在全台開設道場、廣收信徒，吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，並不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他將率信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，期間被控涉嫌詐欺，均獲不起訴。

▲徐浩城因涉性侵「仙女班」女信徒，到案曾被羈押 。（資料照／記者劉昌松攝）

2020年新冠肺炎疫情爆發期間，徐浩城出唱片標榜「心靈歌手」，聲稱聽他唱歌就能治病防疫，此時有人揭發徐男以靈修為名，2016年起挑選200多位年輕貌美女信徒組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅、下地獄」等藉口，涉性侵至少6女共13次，並企圖強制性交1人未得逞。

徐男還洗腦受害女信徒：「是道在親你 、道在擁抱你」等語。檢方找到這6位受害「仙女」作證，指揮警方搜索華興靈修中心，查扣藏放於多個A4影印紙箱的8000萬元現金，並查出徐男鼓吹信徒出錢買房買地當成修行道場，都登記在徐男名下，估計有數10筆、市價共約5億元。

徐男2020年6月到案被羈押禁見，始終不認罪，同年10月13日被起訴涉犯強制猥褻等罪嫌，建請從重量刑，移審北院經法官裁定繼續羈押禁見，隔年（2021年）1月11日被裁定延押2個月。

徐男隔天（12日）凌晨在看守所出現心跳停止、主動脈剝離等突發狀況，被戒護送進醫院加護病房插管保住性命但命危。

法官認定徐浩城病況符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的規定，當天（12日）裁准徐男交保300萬元，並限制出境、出海，不得對本案被害人、證人的身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為，且除維持日常生活所必需者外，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關的活動。

徐男保外就醫期間，屢次稱病不出庭，法官函詢醫院得知徐男健康不佳，2022年4月6日裁定徐男涉案部分停止審判，待徐男能出庭再說，2023年1月間，法官函詢醫院確認徐男病況穩定、已可出庭，裁定恢復審理。

徐男仍以生病為由持續請假，律師2023年3月替他再次聲請停止審判，主張徐男年事已高、心腎與腦部等宿疾纏身，開庭壓力恐造成徐男再次心臟衰竭、休克，且徐還有記憶力衰退、意識模糊、無法流利言語表達等情形，但法官沒准許，徐男同年7月坐輪椅出庭，當時戴口罩帽子遮掩容貌，身上還掛著疑似鼻胃管，神情虛弱憔悴。

針對徐浩城性侵部分，仙女班成員及被騙信徒心聲組成的被害人自救會表示，事發後還被迷信少龍的信徒霸凌圍剿，她們不僅被逐出教團，還指責她們污衊教主，導致不敢求償，畢竟大多數人在尚未出生時，便已隨父母進入道場。換言之，即便離開，那個世界仍在她們心中築起一方小宇宙。

自救會指出，道場內的關係網絡極為緊密，也使她們迫切希望透過一審來證明自身清白。一般而言，往往是加害者意圖自證清白；然而，在這起案件中，「仙女」們卻是為了證明自己並未冤枉教主，而是真正的受害者而堅忍。不過隨著徐浩城離世，法官也將依法判決公訴不受理，真相也將跟隱沒，「仙女」們也將無法透過司法審判來證明自己並未冤枉教主。