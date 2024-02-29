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嘉義縣推動國中小學藝術與美感深耕教育　獲獎教師分享教學思維

▲▼ 嘉義教育處讚揚優秀教師 美感教學成果展現無遺 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義教育處處長李美華出席美感教學成果展，讚揚優秀教師 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府教育處今日舉辦112學年度「各教育階段（K-12）美感教育課程與教案甄選頒獎典禮暨成果發表會」，由教育處長李美華出席，頒發績優團隊獎勵，典禮中安排特優教師分享教學思維。

▲▼ 嘉義教育處讚揚優秀教師 美感教學成果展現無遺 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義教育處長期推動國中小學藝術與美感深耕教育計畫，多名優秀教師獲獎並分享教學思維 。（圖／嘉義縣政府提供）

李美華處長指出，感謝教師長期參與國中小學藝術與美感深耕教育計畫，本次教案徵選展現教師的優秀規劃能力，讓「美」與嘉義在地元素融入，深入嘉義學子的校園生活當中。

▲▼ 嘉義教育處讚揚優秀教師 美感教學成果展現無遺 。（圖／嘉義縣政府提供）

李美華說，嘉義縣近年積極辦理「美感教案撰寫研習及甄選」，已建立一套完整評選機制，首先引導教師規劃教案，接著鼓勵教師積極產出教案，最後參與投稿評選。過程中幫助教育工作者提升美感素養與教案規劃能力，讓教師進行跨域美感教育課程，所有甄選獲獎的優良教案也將彙編出版，提供教師教學參考。

▲▼ 嘉義教育處讚揚優秀教師 美感教學成果展現無遺 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處教學發展科長葉信一表示，教案甄選報名踴躍，4組別總計參賽件數達118件，最後選出8件特優，20件優等，45件佳作，共73件優良教案。

▲▼ 嘉義教育處讚揚優秀教師 美感教學成果展現無遺 。（圖／嘉義縣政府提供）

頒獎典禮中邀請各組別特優教師進行分享，期望激盪出更多教學新思維。特優作品包括國高中組水上國中黃瓊玟教師分享「環保『藝視』－古人曰」；國小高年級組分別由香林國小黃鈺珊教師、吳岱陽教師分享「櫻木花道，攝影文學之美」；國小中年級組由過溝國小謝碧花教師分享「不『蚵』思『藝』」；幼兒園及國小低年級組由竹崎國小林怡君教師、游惠娥教師分享「『藝』塵『布』染」。

▲▼ 嘉義教育處讚揚優秀教師 美感教學成果展現無遺 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處藉由公開表揚優秀教案，增進教師教學技巧，提供機會讓教師間相互交流，提升嘉義縣全體教育工作者美感教學能力與成效，將藝術與美感落實在日常教育。

▲▼ 嘉義教育處讚揚優秀教師 美感教學成果展現無遺 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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