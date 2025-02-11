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獨／涉性侵斂財！「五教共主」今告別式　百名信徒、花籃塞滿場地

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

自封「五教共主」、化名「少龍」的華興靈修中心創辦人徐浩城，涉利用宗教斂財、坐擁市價5億的房產，並以修行之名挑選年輕貌美女信徒組成「仙女班」，性侵6名女信徒。徐浩城日前傳出死訊，其辯護律師證實消息，徐的告別式於11日舉行，現場湧入百名信徒，還有人帶著兒子前來弔唁。

▲五教共主、少龍告別式於11日中午舉行，百名信徒湧入弔唁。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲五教共主、少龍告別式於11日中午舉行，百名信徒湧入弔唁。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

徐浩城1991年起在全台開設道場、廣收信徒，對外宣稱耶穌和佛祖都聽他的指示，聲稱地球將在2012年毀滅，而他將會帶著信徒搭乘太空梭到別的星球避難，吸引上萬名信徒，他還要求信徒出錢買房當作道場，房產均登記在他名下，估計約有數十筆、市價約5億元。

▲五教共主、少龍告別式於11日中午舉行，百名信徒湧入弔唁。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

徐浩城2020年趁著新冠肺炎疫情期間，出唱片標榜「心靈歌手」，聲稱聽他唱歌就能治病防疫，此時他遭人揭露，以靈修為名挑選200多位年輕貌美的女信徒組成「仙女班」，聲稱「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅、下地獄」等藉口，涉性侵至少6女。

案件曝光後，檢警前往靈修中心搜索，當場查扣放在A4紙箱內的8千萬現金，徐浩城則於2020年6月間遭羈押禁見，同年10月遭起訴，但因他在看守所內出現心跳停止、主動脈剝離等狀況，2021年1月12日獲法院裁准以300萬元金額保外就醫。

▲五教共主、少龍告別式於11日中午舉行，百名信徒湧入弔唁。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

經治療過後，法官2023年1月間函詢醫院確認徐浩城病況，裁定恢復審理，而2023年11月初徐浩城最後一次前往北院出庭時，面對媒體跟拍面露不耐，一旁支持者則是怒問媒體「幹嘛拍照」，幫徐浩城擋鏡頭。

徐浩城的辯護律師7日證實徐浩城已離世的消息，至於尚未審結的案件，將依法做出公訴不受理判決。徐浩城的告別式於11日中午於台北市懷愛館（北市第二殯儀館）舉行，現場湧入百名信徒。

▲五教共主、少龍告別式於11日中午舉行，百名信徒湧入弔唁。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者詢問現場信徒，有人遠從台中、高雄北上台北弔唁，年齡層從老到少都有，還有媽媽帶著兒子前來參加。徐浩城家祭舉行時，信徒便已在門口排隊，隨後一同唱歌緬懷教主，場館內還擺滿了信徒送的花籃，場面相當壯觀。

▲五教共主、少龍告別式於11日中午舉行，百名信徒湧入弔唁。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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