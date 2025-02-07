獨／「五教共主」去世了！曾組仙女班性侵信徒　斂財擁5億房產

▲自封「五教共主」的華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍）。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

自封「五教共主」、化名「少龍」的華興靈修中心創辦人徐浩城，涉利用宗教斂財、坐擁市價5億的房產，並以修行之名挑選年輕貌美女信徒組成「仙女班」，性侵6名女信徒。據悉，72歲徐浩城日前已離世。

徐浩城自封「五教共主」，從1991年起在全台開設道場、廣收信徒，吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，並不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他將率信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，期間曾被控涉嫌詐欺但均獲不起訴。

徐浩城出還在2020年新冠肺炎疫情爆發期間，出唱片標榜「心靈歌手」，聲稱聽他唱歌就能治病防疫，此時有人揭發徐男以靈修為名，2016年起挑選200多位年輕貌美女信徒組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅、下地獄」等藉口，涉性侵至少6女，並還洗腦受害女信徒，「是道在親你 、道在擁抱你」等語。

台北地檢署獲報，找到這6位受害者作證，指揮警方搜索華興靈修中心時，查扣藏放於多個A4影印紙箱的8千萬元現金，並查出徐男鼓吹信徒出錢買房買地當成修行道場，都登記在徐男名下，估計有數10筆、市價共約5億元。據了解，徐男日前已離世。

▲五教共主、少龍去世。（資料圖／記者劉昌松攝）