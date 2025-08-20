雲林教育接軌國際！攜手美國洪堡郡　深化跨國共學藍圖

▲台美教師齊聚一堂，展開跨國課程對話，分享教學理念與教育願景。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

全球教育國際化，雲林縣政府與美國加州洪堡郡教育廳攜手推動的「雲起‧國際共學」計畫邁入第二階段「交流深耕期」，深化雙邊教育交流邁向全球共學新紀元。此次雙邊教育人員進行實地交流，象徵兩地在課程創新與專業發展上的合作更進一步，深耕共學與實踐教育國際化藍圖，也為未來國際共學合作樹立典範。



自2023年雙方簽署教育合作備忘錄（MOU）後，雲林縣與洪堡郡積極推展教育交流，並於2025年暑期迎來美國教師代表團到訪雲林。此次訪問不僅包含跨國課程對話焦點座談會、學校課程共學觀摩、一校一亮點特色課程工作坊等專業活動，更結合文化參訪，展現在地文化魅力與教育熱情。



「國際教育焦點座談會」由雙方代表進行課程理念分享與深度對話，聚焦於教學實踐、課程設計與教育願景。虎尾國小、雲林國小與古坑國中小以實際案例展現雲林國際教育及雙語教學課程創新能量，與美方教師共同探討未來合作方向，象徵跨國教育夥伴關係的深化。



交流活動中並辦理「一校一亮點」課程協作工作坊，安排美方教師前往八所配對學校，包括雲林國小、虎尾國小、鎮西國小、金湖國小、土庫國小、林內國中、古坑國中小及麥寮高中等，深入了解在地教學特色，透過課程觀摩、雙方教師對話，藉由走進學校，激盪創新，開啟未來合作課題與教案發展的可能。



「雲起‧國際共學」計畫也積極規劃後續回訪行程，未來將藉由線上會議、課程合作與學生文化日活動，促進師生長期互動，雙向拓展，共築長遠夥伴關係，朝向建立穩定的姐妹校機制邁進。教育處表示，這不只是一次國際交流活動，更是打造教育國際競爭力的起點。透過真實的課程對話與文化連結，雲林的孩子能與世界接軌，教師的專業也因交流而成長。