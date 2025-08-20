假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

▲廖姓詐騙犯高調分享經驗，還炫耀判決書就是他的履歷表。（圖／翻攝@kai4949x抖音）



記者游瓊華／雲林報導

廖姓男子因犯下詐欺案件遭判刑入獄，今年1月才假釋，未料，廖男出獄後毫無悔意，竟抖音炫耀「騙了300多萬元，法院卻只扣了他7000多元」，囂張言行讓網友氣憤不已，不過，法務部日前已撤銷廖男假釋，今廖男已到地檢署報到，並發監雲林第二監獄，執行先前的1年11月殘刑。

廖男多年前因犯下詐欺案件，被法院判處6年5個月有期徒刑確定，入監服刑多年後，直到今年1月23日才假釋出獄，不料他出獄後卻在抖音PO片，大談自己的犯罪過程，他聲稱詐騙了26人，拿到的不法所得高達300多萬，但法院僅強制扣款7千多元，囂張到了點。

廖男還在影片中透露，他原本根本不打算賠償半毛錢，詐騙拿到錢也早就花光光，只是為了爭取假釋才和被害人和解並償還部分款項，否則假釋申請將更困難，通常得服刑至刑期9成，他還炫耀判決書就是他的履歷表，若有人想「賺錢」可以找他。影片曝光後立刻引起網友撻伐。

雲林地檢署發布新聞稿表示，廖男在網路社交平台高調拍片行為惡劣、挑釁被害人、司法威信及社會良知。地檢署已經在8月15日晚間通知廖男到案說明，也向法務部提報撤銷其假釋。

雲林地檢署指出，法務已經在18日撤銷廖男假釋，為防止廖男逃亡，也請雲林縣警察局啟動防逃機制，全程監控其動態，廖男已在今天(20日)上午至雲檢執行科報到，並發監執行殘刑。