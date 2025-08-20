　
社會 社會焦點 保障人權

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

▲▼詐騙犯高調分享經驗　網紅「別騙台灣人」：騙敵對國家還算賺外匯。（圖／翻攝@kai4949x抖音）

▲廖姓詐騙犯高調分享經驗，還炫耀判決書就是他的履歷表。（圖／翻攝@kai4949x抖音）

記者游瓊華／雲林報導

廖姓男子因犯下詐欺案件遭判刑入獄，今年1月才假釋，未料，廖男出獄後毫無悔意，竟抖音炫耀「騙了300多萬元，法院卻只扣了他7000多元」，囂張言行讓網友氣憤不已，不過，法務部日前已撤銷廖男假釋，今廖男已到地檢署報到，並發監雲林第二監獄，執行先前的1年11月殘刑。

廖男多年前因犯下詐欺案件，被法院判處6年5個月有期徒刑確定，入監服刑多年後，直到今年1月23日才假釋出獄，不料他出獄後卻在抖音PO片，大談自己的犯罪過程，他聲稱詐騙了26人，拿到的不法所得高達300多萬，但法院僅強制扣款7千多元，囂張到了點。

廖男還在影片中透露，他原本根本不打算賠償半毛錢，詐騙拿到錢也早就花光光，只是為了爭取假釋才和被害人和解並償還部分款項，否則假釋申請將更困難，通常得服刑至刑期9成，他還炫耀判決書就是他的履歷表，若有人想「賺錢」可以找他。影片曝光後立刻引起網友撻伐。

雲林地檢署發布新聞稿表示，廖男在網路社交平台高調拍片行為惡劣、挑釁被害人、司法威信及社會良知。地檢署已經在8月15日晚間通知廖男到案說明，也向法務部提報撤銷其假釋。

雲林地檢署指出，法務已經在18日撤銷廖男假釋，為防止廖男逃亡，也請雲林縣警察局啟動防逃機制，全程監控其動態，廖男已在今天(20日)上午至雲檢執行科報到，並發監執行殘刑。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雲林縣政府積極推動歷史建築原西螺街長宿舍修復工程。這座日治時期和洋混合日式官舍，不僅是當時西螺地方首長的官邸，更見證了西螺政經發展的歷史脈絡。在雲林縣政府爭取到客家委員會2,794萬元的補助下，修復工程於2024年7月啟動，目前工程進度已達75%，預計2025年11月完工。

稱抖音影響大罷免、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

釣魚簡訊搭普發現金1萬　檢警全面打詐掃黑

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

開車遇警方攔停…女子跳北港大橋落跑！警消搜索中

