大陸 大陸焦點 特派現場

歐洲7領導不願看的照片　陸官媒酸「恥辱啊！」白宮前所未有一幕

▲▼ 川普、七國領導人、白宮 。（圖／翻攝 白宮官方IG）

▲ 白宮釋出兩張照片，顯示七國領導人排排坐聽川普說話，讓歐洲人與全世界目瞪口呆。（圖／翻攝 白宮官方IG）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普於美國時間19日在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯以及6位歐洲領導人。事後，白宮在IG公開的現場照片引發外界高度關注與討論，照片顯示川普獨坐於「老板椅」，對面則是法國總統馬克宏、德國總理默茨、義大利總理梅洛尼等歐洲領袖，齊齊端坐在小板凳上聽其講話。大陸官媒《新華社》微信公眾號「牛彈琴」今20日發文大酸特酸，用「六大門派受辱光明頂」形容6位歐洲領導人心情（除烏克蘭），直言川普7年前在G20「被圍剿」，如今終於報了一箭之仇，卻讓歐洲感到「恥辱。」

美烏歐領袖18日白宮會談落幕，正式官方採訪場合釋出影片畫面後，白宮19日在個人帳號IG公開其他現場照片，引發外界高度關注與討論，甚至被外界形容為「史無前例」的場景，

白宮釋出兩張頗具象徵意味的照片，並配文「川普以實力尋求和平」。第一張照片顯示川普的正面，他靠坐於辦公桌後的椅背上，談笑風生。他對面則是烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、德國總理默茨、芬蘭總統斯圖布、義大利總理梅洛尼、歐盟委員會主席馮德萊恩及北約秘書長呂特。桌旁右邊還放置一幅標示俄烏戰爭前線的巨幅地圖。

另一張照片則從川普視角拍攝，畫面中的歐洲領導人神情嚴肅，表情反應各異，馮德萊恩與馬克宏雙手放腿上，眼神沒看川普，似乎心事重重；照片左邊是梅洛尼也沒瞧川普一眼，雙手抱在胸前顯示不耐，只有斯圖布十分認真，掏出小本子做筆記，

據悉，此次會晤分為兩部分。川普先單獨會見澤連斯基，隨後才接見歐洲領導人。其間，白通發布其他照片顯示川普展示自己的油畫與文創產品，再次推銷其標誌性紅帽子。儘管氣氛看似輕鬆，但不少歐洲領導人神情僵硬。

大陸官媒《新華社》微信公眾號「牛彈琴」今20日也發文酸特酸。首先指出，「坦率地說，看到這樣的場景，我還是大吃一驚。毫無疑問，這是白宮裡前所未有的一幕。這更是國際政治中史無前例的一幕。」

▲▼ 川普、七國領導人、白宮 。（圖／翻攝 白宮官方IG）

▲ 川普、七國領導人、白宮 。（圖／翻攝 白宮官方IG）

「牛彈琴」接著指出，「這樣的場景，你以前能想象嗎？雖然以前在白宮，川普也曾這樣接待過外國客人，但坐到小板凳上的，一般都是比他低級別的官員。但現在，對面可都是一眾的大國領導人，法國的總統，德國和義大利的總理，歐盟的領導人……說好的平等呢？」

接著「牛彈琴」文章幫外界回憶疫情期間，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮用「大長桌」會見馬克宏，「讓歐洲人很難接受，認為遭到了羞辱。」如今真正的「羞辱」在白宮真實上演，不少歐洲媒體直呼「難以置信」。有評論更調侃，「川普教授正在為歐洲領導人講課。」

「牛彈琴」也一針見血點出，「國際政治中，座位從來不只是座位，而是權力結構的視覺化呈現。我看到，全世界都有點不大相信自己的眼睛。這就是現在的美歐關係？」

「歐洲人肯定氣炸了。這是對歐洲的極端不尊重，這是歐洲外交的奇恥大辱。有人就感嘆，這真是白宮歷史性的一天。有人更痛心疾首，歐洲啊歐洲，你怎麼混到了這個地步，被川普這樣按在地板上羞辱。」牛彈琴的文章繼續酸了一把，沒看到其他領導人，包括烏克蘭發這兩張照片，相信這是他們執政生涯前所未有的一輩子難忘的經歷，「恥辱啊恥辱。」

「牛彈琴」也反問，歐洲領導人齊上白宮，達到目的了嗎？「我看到，有媒體的評論就是，『歐洲鬆了口氣，但其實他們什麼都沒得到』。」

最後，「牛彈琴」用三點繼續狂酸猛酸這場美歐峰會。首先是，君子報仇7年不晚，回顧2018年G20加拿大峰會，川普被當時的德國總理默克爾，以及馬克宏等人「圍剿」的照片，傳出去有壓迫感很不體面。如今，川普7年後找到報仇好機會。

「牛彈琴」表示，「既然你們歐洲領導人不請自來，那就來辦公室坐一坐，聽川普坐在老闆椅上，談一談他的雄才大略。現在變成了『六大門派受辱光明頂』！」

「第二，歐洲真要自強啊。」這樣場景場歐洲人、全世界目瞪口呆。「牛彈琴」也指出，「給歐洲人100個膽子，也不敢這樣對待川普。歐洲真要自強啊。請注意，對這兩圖，白宮配的標題，公然就是『實力尋求和平』。感覺更像是『實力羞辱歐洲』！」

最後，「牛彈琴」說，「第三，我們正進入外交粗鄙時代。外交是博弈的藝術，即使不滿也要保持一定的外交禮儀克制，罵人也留有餘地。國際外交正進入一個粗鄙時代。從這個角度，我們就可以理解白宮里這前所未有的一幕。」

總結「牛彈琴」這篇酸酸文，7年後局勢反轉，這一次是川普讓歐洲領導人「集體尷尬」。川普先前不僅多次公開斥責歐洲盟友，也對加拿大等傳統夥伴出言不遜。「粗鄙外交時代」打破傳統基本外交禮儀，也讓國際政治更加難以預測。

總體來看，8月19日白宮這場「史無前例的會晤」，顯示美歐關係正處於深刻調整期。對歐洲而言，這是難以遺忘又不能抹去經歷；對世界而言，將是權力格局與外交秩序劇變的一個縮影。

08/19 全台詐欺最新數據

