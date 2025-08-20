　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

▲陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校主管，於2021年12月至2022年3月間，命不知情下屬核銷差旅、餐費近5萬元，事後遭檢舉後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校主管，於2021年12月至2022年3月間，命不知情下屬核銷差旅、餐費近5萬元，事後遭檢舉後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校，於2021年底至2022年3月期間，明知未與韓國駐台武官餐敘或外事工作交流，竟命不知情下屬核銷差旅、餐費近5萬元，事後遭檢舉。桃園地檢署調查時，吳姓主管坦承犯行並繳回犯罪所得，張姓主管一度否認但事後坦承，桃檢偵結依利用職務上之機會詐取財物、行使登載不實公文書、詐欺取財等罪嫌起訴，其中吳姓上校事後已自請退伍。

桃檢調查，52歲的吳姓上校為陸軍司令部前軍事情報處上校主管，48歲張姓上校也是軍事情報處主管之一，吳姓上校為貼補交通費支出，明知2021年12月13日未與韓國駐台武官人員舉行外事交流餐敘，2022年3月3日也未舉辦情報交流暨外事工作餐敘，竟利用職務上機會詐欺財物，命不知情之軍事情報處下屬以「外事交流工作餐敘」名義核銷2萬元、8000元藉此詐領款項。

此外，吳、張2人均明知2022年3月30日第1季在某外交會工作會議後，晚餐是在桃園市某餐廳用餐，為核銷費用基於行使登載不實公文書之犯意，命不知情下屬購買餐券名義20份核銷2萬3000元，同案張姓上校亦出席餐會，明知簽呈所載之餐敘為不實，竟仍於簽呈上核章，事後遭檢舉經桃園憲兵隊報告偵辦，並移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署調查時，吳姓上校坦承犯行，檢方認為吳所為係違反貪污治罪條例之利用職務上之機會詐取財物、行使登載不實公文書、詐欺取財等罪嫌；同案被告張姓上校所為，係犯刑法之行使登載不實公文書罪嫌。

檢方查出吳姓上校利用不知情之承辦人申請差旅費、餐費，總計12次詐領差旅費、2次詐領餐費及行使公文書登載不實犯行。檢方審酌吳姓上校坦承犯行，各別犯罪所得均在5萬元以下，並已繳回犯罪所得，建請法院從輕量刑以勵自新；同案被告張姓上校一度否認犯行，審理中終坦承犯行，檢方建請法院不宜宣告緩刑。其中吳姓上校已於2022年8月中旬辦理退伍。

 【更多新聞】

無套嘿休害少女生子！渣男只想賠錢...不肯結婚　法官怒判8月

酒駕累犯醉開賓士闖紅燈...撞女騎士拖550m奪命　竟落跑拒酒測

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫企業化洗錢手法曝光！太陽聯盟副盟主落網嘆：要我的命

快訊／花蓮28歲騎士撞樹滑進車道！　遭砂石車「後輪爆頭」慘死

養羊被趕縱火奪6命！法院再判房客、房東賠錢　累計逾800萬

新竹媽與幼女「躺床不動」！友遠端關心驚覺不對報警　破門已成雙屍

快訊／國道1號南向桃園段火燒車！　車流紫爆回堵5km

高雄嶺口交流道砂石車驚悚翻覆！駕駛卡車內　緊急破壞車體救人

刺青師偷渡柬埔寨創業　「欠債怕被賣淪豬仔」逃回台灣

現代汽車課長缺錢！吞了客戶133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

車手只賺500元急繳回　下場仍要吃10個月牢飯

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

黑幫企業化洗錢手法曝光！太陽聯盟副盟主落網嘆：要我的命

快訊／花蓮28歲騎士撞樹滑進車道！　遭砂石車「後輪爆頭」慘死

養羊被趕縱火奪6命！法院再判房客、房東賠錢　累計逾800萬

新竹媽與幼女「躺床不動」！友遠端關心驚覺不對報警　破門已成雙屍

快訊／國道1號南向桃園段火燒車！　車流紫爆回堵5km

高雄嶺口交流道砂石車驚悚翻覆！駕駛卡車內　緊急破壞車體救人

刺青師偷渡柬埔寨創業　「欠債怕被賣淪豬仔」逃回台灣

現代汽車課長缺錢！吞了客戶133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

車手只賺500元急繳回　下場仍要吃10個月牢飯

另類仙人跳？　民眾試車超速「被業務設局」逼買車還求償百萬

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

《卡比的馭天飛行》實機影片發售日公開！賽車施放必殺技大亂鬥

陸車市陷「以價換量」惡性循環　過半經銷商虧損「7成沒達標」

南珉貞誤犯職棒禁忌崩潰哽咽　朴旻曙「跟她談到深夜才稍微平復」

颱風害中南部血庫拉警報　「北血南送」數千袋支援

稱抖音影響大罷免、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

接棒民進黨祕書長後今亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅　300萬人看傻：這企劃太強

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

社會熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

連警察都敢嗆！新竹黑幫砸早餐店　現場壓制畫面曝

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

即／仙塔律師慘了　助銷贓黃金豪車求刑1年

人妻劈2男！暈船渣男6年「為他裝避孕器」

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她寫偷腥紙條認了

更多熱門

相關新聞

彰化警抓錯人害少年臉縫17針　監察院糾正彰化縣警局

彰化警抓錯人害少年臉縫17針　監察院糾正彰化縣警局

彰化溪湖分局埔鹽分駐所葉姓所長及2名員警前年身著便服未出示證件，誤認少年為非法移工抓錯人，造成少年撞上耕耘機、臉部受傷縫17針，更將該少年強壓在地。監察院今（19日）指出，員警法治觀念不足與執法程序有誤，造成人權侵害，彰化縣警察局有監督違失之責，監察院通過糾正。

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

屏東前竹田鄉長涉貪　一審重判20年

屏東前竹田鄉長涉貪　一審重判20年

光電弊案不法利益4.5億！6人遭延長限制出境出海

光電弊案不法利益4.5億！6人遭延長限制出境出海

關鍵字：

陸軍司令部2上校貪汙詐領差旅餐敘費丟官法辦

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面