造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

▲陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校主管，於2021年12月至2022年3月間，命不知情下屬核銷差旅、餐費近5萬元，事後遭檢舉後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校，於2021年底至2022年3月期間，明知未與韓國駐台武官餐敘或外事工作交流，竟命不知情下屬核銷差旅、餐費近5萬元，事後遭檢舉。桃園地檢署調查時，吳姓主管坦承犯行並繳回犯罪所得，張姓主管一度否認但事後坦承，桃檢偵結依利用職務上之機會詐取財物、行使登載不實公文書、詐欺取財等罪嫌起訴，其中吳姓上校事後已自請退伍。

桃檢調查，52歲的吳姓上校為陸軍司令部前軍事情報處上校主管，48歲張姓上校也是軍事情報處主管之一，吳姓上校為貼補交通費支出，明知2021年12月13日未與韓國駐台武官人員舉行外事交流餐敘，2022年3月3日也未舉辦情報交流暨外事工作餐敘，竟利用職務上機會詐欺財物，命不知情之軍事情報處下屬以「外事交流工作餐敘」名義核銷2萬元、8000元藉此詐領款項。

此外，吳、張2人均明知2022年3月30日第1季在某外交會工作會議後，晚餐是在桃園市某餐廳用餐，為核銷費用基於行使登載不實公文書之犯意，命不知情下屬購買餐券名義20份核銷2萬3000元，同案張姓上校亦出席餐會，明知簽呈所載之餐敘為不實，竟仍於簽呈上核章，事後遭檢舉經桃園憲兵隊報告偵辦，並移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署調查時，吳姓上校坦承犯行，檢方認為吳所為係違反貪污治罪條例之利用職務上之機會詐取財物、行使登載不實公文書、詐欺取財等罪嫌；同案被告張姓上校所為，係犯刑法之行使登載不實公文書罪嫌。

檢方查出吳姓上校利用不知情之承辦人申請差旅費、餐費，總計12次詐領差旅費、2次詐領餐費及行使公文書登載不實犯行。檢方審酌吳姓上校坦承犯行，各別犯罪所得均在5萬元以下，並已繳回犯罪所得，建請法院從輕量刑以勵自新；同案被告張姓上校一度否認犯行，審理中終坦承犯行，檢方建請法院不宜宣告緩刑。其中吳姓上校已於2022年8月中旬辦理退伍。