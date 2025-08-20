　
社會 社會焦點 保障人權

桃園男突暈倒！無呼吸心跳急送醫　119聯手救護員救回一命

▲桃園市董姓男子昨天至龜山消防分隊像去年施救隊員表達感謝。（圖／龜山消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市董姓男子去年8月間，開車至龜山區某處汽車修護廠維修車輛，卻突然一陣昏厥倒地，龜山消防分隊據報後到場急救，察覺已呈現無呼吸心跳，緊急施救後送往林口長庚醫院急救，董男經醫護人員檢查發現是急性心肌梗塞，立即進行心導管手術後救回性命，經過住院後順利康復，昨天（19日）康復滿周年特別向龜山消防分隊致謝，感謝救護人員及時施救，順利從鬼門關前救回寶貴性命。

▲桃園市董姓男子昨天至龜山消防分隊像去年施救隊員表達感謝，還在臉書上PO文致意。（圖／龜山消防分隊提供）

龜山消防分隊去年8月19日出勤急病救護，報案內容原為昏倒，救護人員到場發現是一處汽車修護廠，修車廠員工報案時與119人員線上通話，救護人員到達後，43歲董姓男子生命徵象評估，經救護人員判斷為OHCA（到院前心肺功能停止），立即施以CPR、AED電擊及建立靜脈輸液管道並給予強心針，隨即送往林口長庚醫院急救，送醫途中患者逐漸恢復呼吸心跳，經長庚醫院檢查發現為急性心肌梗塞，立即進行心導管手術，經手術急救後順利救回性命，董男住院後返家休養。

昨天上午，董姓男子與家屬共同前往龜山消防隊致意，感謝救護人員迅速給予急救處置表達萬分感謝，更感謝119線上指導迅速指導修車廠做出相對應處置，由出勤高級救護技術員廖建權、隊員陳意誠、李奇霖、呂唯聖合影留念，眼見竟董姓男子恢復情形良好，當時出勤救護人員感覺非常高興。

▲桃園市董姓男子去年8月間在龜山區某汽修廠維修車輛時突然暈倒OHCA，警消急救後送醫，康復後滿周年昨天向龜山消防分隊感謝致意。（圖／龜山消防分隊提供）

龜山消防分隊長黃章指出，民眾若有三高、心血管疾病風險族群，若察覺有胸悶、冒冷汗，甚至疼痛蔓延至頸部、背部等症狀，一定要盡速就醫，才有及時挽回性命機會，腦部細胞若缺氧4分鐘內即會產生不可逆損傷甚至死亡，即使救護人員再快到達現場，也難以趕上腦細胞受損時間，若目擊者立即施以CPR，能及早使用AED，即可大幅提升存活率。

