實在忍不住「躲飛機廁所狂抽電子菸」警鈴狂響　美國男下場超慘

▲美籍男子安德森去年11月間自美國洛杉磯搭機來台，因菸癮難耐躲在廁所施用電子菸卻觸動防煙警鈴，座艙長發現後通知航警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

美籍男子安德森（譯音）去年11月自美國洛杉磯搭機來台，因菸癮難耐躲在廁所施用電子菸，結果觸動防煙警鈴，座艙長發現後於航班降落桃園國際機場時通知航警處理；桃園地檢署複訊時，安德森坦承施用電子菸，檢方偵結依違反航空法之航空器飛航中使用干擾飛航之器材罪嫌提起公訴。

檢警調查，45歲美籍男子安德森（譯音）於去年11月7日自美國洛杉磯搭乘長榮航空班機飛往桃園機場，明知航空器關閉艙門過程中不得使用干擾飛航及通訊之器材，安德森卻躲在機艙廁所內施用電子菸，因煙霧觸動防煙警鈴被班機座艙長發現，並於航班降落桃園機場訴請航警人員處理，經航警局人員偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告安德森坦承犯行不諱，並與證人座艙長警詢所述相符，航警局保安大隊第二隊員警扣押電子菸、登機證影本、現場照片及機艙位置圖等佐證，足認被告自白與事實相符，犯行足堪認定。檢方偵結依違反民用航空法之航空器飛航中使用干擾飛航之器材罪嫌提起公訴。

