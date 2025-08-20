饗食天堂驚見松鼠亂竄！跳上椅子嬰兒車撿食　店經理急守衛食物區

▲吃到飽餐廳外候位區驚見松鼠亂竄。（圖／Threads@briislyyy提供）

連鎖自助餐廳饗食天堂台中大遠百店18日晚間出現一隻松鼠四處亂跑事件。目擊者透露，松鼠是客人帶來的寵物，工作人員當下立刻協助飼主控制倉鼠、疏散圍觀群眾，並隨時注意松鼠的動態，防止其進入食物區。飼主則回應表示，松鼠可能被等待區的客人及小孩嚇到，但牠都在等待區來回跑，沒有跑進用餐區。

一名女網友透過社群平台Threads分享，當時正值晚餐時段，一隻用餐客人養的松鼠突然在饗食天堂等待區跑出來亂竄，跳上椅子、紅龍柱及嬰兒推車，還偷吃點地上撿到的小零食。她也透露，餐廳經理在現場非常積極在處理，並陸續協助飼主控制松鼠、提供置物籃利於捕捉，也疏散圍觀的群眾，以及隨時注意松鼠的動態，不讓牠進入食物區，整個過程僅持續約十分鐘。

自稱飼主的網友留言表示，平時出門都會給這隻赤腹松鼠背著牽引繩，過一小段時間都有過去看牠，平時很乖。「這次可能繩子掙脫了，加上等待區旁邊很多客戶及小孩子們，驚嚇到牠，牠都在等待區來回跑，並沒有跑進用餐區，造成經理及員工困擾，我很抱歉。」

對此事件，饗食天堂發表聲明強調，為維護全體顧客的食品安全與餐廳內部的衛生環境，一向嚴格禁止除導盲犬外攜帶任何寵物進入餐廳區域；公司尊重並愛護動物，也希望所有顧客共同遵守相關規範，維護良好用餐品質與環境安全。

台中市動保處則表示，影像中松鼠出入公共場所無人伴同，且未提供適當防護措施，飼主可依違反動物保護法規定處3000元至1萬5000元罰鍰。另若因未妥善管束松鼠致無故侵害他人並受傷，飼主恐面臨民刑事相關責任。

動保處指出，松鼠為野生動物有其生活環境及食性需求，不適合作為寵物飼養。民眾若遇受傷野生動物可通報1999台中市民一碼通，或送交台中市野生動物保育學會進行救傷收容，切勿擅自私養；若是經由獵捕方式取得野生動物，將依違反野生動物保育法規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

