　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

醫院貼告示籲勿折三角！衛生紙上的「貼心舉動」恐成感染源。（示意圖／Pixabay）

▲醫院貼告示籲勿折三角！衛生紙上的「貼心舉動」恐成感染源。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本一間醫院廁所內竟明文禁止「衛生紙折成三角」，原本被視為禮貌或整潔象徵的折法，居然被醫療單位點名有潛在風險，有網友在社群平台X分享醫院貼出的公告內容，強調三角折可能導致細菌感染，引發網友熱烈回響，有人直言「誰想用被別人摸過的紙」，也有人表示「再貼心都會先撕掉那段」。

根據《J-CASTニュース》報導，該則貼文由X用戶「にゃーこ」於2017年5月28日發佈，搭配一張醫院公告照片，內容寫道：「患者請注意，請勿將衛生紙折成三角形。因如廁後未洗手即進行三角折，可能導致糞便或尿液中（若含病原體）的細菌與微生物沾附在紙面，進而提高感染風險。」此貼文截至目前已獲超過2萬3000次轉發。

根據にゃーこ的說法，這張公告張貼於某間醫院的共用廁所內，提供病患與探病者使用。由於多數病患免疫力低下，院方格外重視衛生細節，也因此特別強調避免額外的接觸與污染。許多網友在留言中認同該公告內容，不少人表示早就對「他人觸摸過的紙張」存有疑慮。「雖然能理解對方的好意，但我都直接撕掉那一段」、「其他人剛如廁完就折紙，想想就不敢用」等聲音不在少數。

雖然部分人認為三角折是一種禮貌表現，但實際上，該動作最初常見於飯店清潔流程中，作為「已清潔完成」的提示標記。然而在一般民眾使用的空間中，若未經妥善洗手即觸碰紙張，反而可能成為污染源。

《J-CASTニュース》也針對此現象採訪東京知名衛生用品製造商「東京莎拉雅」（SARAYA）食品衛生學術室室長村松壽代。她指出：「廁所本就是容易傳播感染的場所，若如廁後未洗手就折紙，會將手上的污染物轉移到紙張上，讓後續使用者暴露在感染風險之中。」

她進一步說明，像是諾羅病毒這類極易傳染的病原體，過往便曾在群聚感染調查中被發現在馬桶、門把、水龍頭等廁所常見接觸點大量殘留。若感染者如廁後未妥善清潔，甚至可能透過手部將病毒傳播至環境與其他人身上。

「病原微生物肉眼無法辨識，即使廁所看起來乾淨，也不代表無菌。」村松強調，「如廁後未洗手就觸碰紙張、物品或食物，有可能讓自己與他人暴露於感染風險中。」她呼籲，無論在任何環境中，用完廁所後應確實洗手，並避免多餘接觸，共同降低疾病傳播的可能。

這則看似微小的生活習慣提醒，也再度喚醒公眾對「手部衛生」與「公共空間接觸風險」的重視。尤其在醫療機構或免疫力較低者出入的場所，更需慎重看待每一個「好意」背後可能隱藏的衛生漏洞。

延伸閱讀
婚後須當全職太太！男友只給10萬家用　年薪300萬女陷兩難：只能分手？
女星遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊嘆：真的該管
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

民調很快追上？他列「黃國昌5優勢」讓國民黨睡不著：別說我神預測

台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

有蜜柑狗、水滴寶「石岡熱氣球嘉年華」3天升空　免費接駁懶人包

大谷翔平「超爆速全壘打」震撼落磯主場：竟然像子彈一樣！

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

國際熱門新聞

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

日驚見「詭異火球」墜落　夜空炸亮畫面曝

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

更多熱門

相關新聞

饗食天堂驚見松鼠亂竄！店經理急守衛食物區

饗食天堂驚見松鼠亂竄！店經理急守衛食物區

連鎖自助餐廳饗食天堂台中大遠百店18日晚間出現一隻松鼠四處亂跑事件。目擊者透露，松鼠是客人帶來的寵物，工作人員當下立刻協助飼主控制倉鼠、疏散圍觀群眾，並隨時注意松鼠的動態，防止其進入食物區。飼主則回應表示，松鼠可能被等待區的客人及小孩嚇到，但牠都在等待區來回跑，沒有跑進用餐區。

賴薇如老公買泡泡瑪特爆「擅開備品櫃」！

賴薇如老公買泡泡瑪特爆「擅開備品櫃」！

「4星座」未來30天財運大暴漲！

「4星座」未來30天財運大暴漲！

勞工1條件可請「謀職假」！雇主刁難下場慘

勞工1條件可請「謀職假」！雇主刁難下場慘

基隆水煎包撐不住宣布休店　老闆：要去種菜養豬

基隆水煎包撐不住宣布休店　老闆：要去種菜養豬

關鍵字：

周刊王衛生紙

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面