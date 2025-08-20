別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

▲醫院貼告示籲勿折三角！衛生紙上的「貼心舉動」恐成感染源。（示意圖／Pixabay）

日本一間醫院廁所內竟明文禁止「衛生紙折成三角」，原本被視為禮貌或整潔象徵的折法，居然被醫療單位點名有潛在風險，有網友在社群平台X分享醫院貼出的公告內容，強調三角折可能導致細菌感染，引發網友熱烈回響，有人直言「誰想用被別人摸過的紙」，也有人表示「再貼心都會先撕掉那段」。

根據《J-CASTニュース》報導，該則貼文由X用戶「にゃーこ」於2017年5月28日發佈，搭配一張醫院公告照片，內容寫道：「患者請注意，請勿將衛生紙折成三角形。因如廁後未洗手即進行三角折，可能導致糞便或尿液中（若含病原體）的細菌與微生物沾附在紙面，進而提高感染風險。」此貼文截至目前已獲超過2萬3000次轉發。

根據にゃーこ的說法，這張公告張貼於某間醫院的共用廁所內，提供病患與探病者使用。由於多數病患免疫力低下，院方格外重視衛生細節，也因此特別強調避免額外的接觸與污染。許多網友在留言中認同該公告內容，不少人表示早就對「他人觸摸過的紙張」存有疑慮。「雖然能理解對方的好意，但我都直接撕掉那一段」、「其他人剛如廁完就折紙，想想就不敢用」等聲音不在少數。

雖然部分人認為三角折是一種禮貌表現，但實際上，該動作最初常見於飯店清潔流程中，作為「已清潔完成」的提示標記。然而在一般民眾使用的空間中，若未經妥善洗手即觸碰紙張，反而可能成為污染源。

《J-CASTニュース》也針對此現象採訪東京知名衛生用品製造商「東京莎拉雅」（SARAYA）食品衛生學術室室長村松壽代。她指出：「廁所本就是容易傳播感染的場所，若如廁後未洗手就折紙，會將手上的污染物轉移到紙張上，讓後續使用者暴露在感染風險之中。」

她進一步說明，像是諾羅病毒這類極易傳染的病原體，過往便曾在群聚感染調查中被發現在馬桶、門把、水龍頭等廁所常見接觸點大量殘留。若感染者如廁後未妥善清潔，甚至可能透過手部將病毒傳播至環境與其他人身上。

「病原微生物肉眼無法辨識，即使廁所看起來乾淨，也不代表無菌。」村松強調，「如廁後未洗手就觸碰紙張、物品或食物，有可能讓自己與他人暴露於感染風險中。」她呼籲，無論在任何環境中，用完廁所後應確實洗手，並避免多餘接觸，共同降低疾病傳播的可能。

這則看似微小的生活習慣提醒，也再度喚醒公眾對「手部衛生」與「公共空間接觸風險」的重視。尤其在醫療機構或免疫力較低者出入的場所，更需慎重看待每一個「好意」背後可能隱藏的衛生漏洞。

