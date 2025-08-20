徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利　「接受黨主席徵召我責無旁貸」

▲民進黨新任秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，將由前內政部長徐國勇接任黨秘書長。今（20日）民進黨中常會宣布該人事，徐也親上火線讓媒體「問到飽」，面對未來要操持2026輔選工作，徐國勇強調，「黨需要我，我就回來」，未來選舉會如何，等先把黨務工作跟人事做確切了解，選舉就是一個字要「贏」，但怎麼贏、策略在哪，會跟所有黨工同志討論後擬定、再往前走，不管是2026、2028，就是要贏。

徐國勇人事案昨日曝光，今就提早公布，徐國勇也在今日中常會後，就親上火線舉行媒體談話會，並讓媒體問到飽，強調「不閃避」、「不迴避」、「不說謊」3不原則，強調該說的都會說，不該說的也一定謹守份際。

為何選擇接任黨秘書長、而非入閣？徐國勇認為，擔任哪一個職務對他來說都不是很重要，最重要是能夠為國家做什麼，「黨主席有他整體考量，他徵召我當秘書長，我責無旁貸，戰士沒有選擇戰場的權利，當將軍指派任務，不能只想去安全的地方，那仗還怎麼打？每個地方都很重要，自己也願意從事這個工作，不會考慮說為什麼不找我去別的地方工作，自己從未問過」。

對於英系色彩，徐國勇強調，自己接任行政院發言人時，一個人當三個用，沒有帶任何幕僚，就任內政部長時也是，自己都是一個人上任，沒有派系問題，「至於有人提到我是不是英系，那也是後來好像變這樣，自己參加民進黨、從政主要原因是同學卓榮泰，所以被歸為謝系，謝長廷不管律師界還是政治界都是我最尊敬的人，還有大家也認識徐佳青，那是我姪女，但她是什麼系？」

徐國勇指出，家族中好幾個民進黨員，什麼派系都有，要說他是什麼派系，他不太需要，蔡總統就任時自然要全力相挺，當時被叫挺英系，賴清德擔任總統時也是。何況他和賴清德兩人過去在立法院同事時，賴在當幹事長，很多記者會都是兩人一起開，硬要說派系，兩人也不同。他強調，來擔任民進黨秘書長，自己不會考慮派系問題，每一位都是好朋友，相信可以相處的很好。

至於人事調整上，徐國勇透露，黨主席賴清德有特別說，若有需要可以調整人事，到現在為止，自己連黨代表都沒選過、沒有黨工資歷，但黨部工作人員都認識，自己會跟大家站在一起，相信每個位置的人都是最好的，大家一起努力。

對於接洽過程，徐國勇表示，主席先請辦公室主任打給他，之後見面，黨主席提到726後，民進黨遭受一些批評，也問了他一些意見，自己也把觀察到的向黨主席報告；至於這次總統邀請他回來工作，對於彼此間的合作默契，他表示，過去總統擔任行政院長時，秘書長是卓榮泰，自己是發言人，當時三個人配合非常愉快，才會被陳菊叫做薯條三兄弟，「這是日本一個好吃的零食」。