接任秘書長衝擊蘇巧慧選情？　徐國勇駁：初選一定公平公開公正

記者杜冠霖／台北報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，前內政部長徐國勇接任黨秘書長。而藍營媒體人、黨公職則酸，徐國勇與時任行政院長蘇貞昌曾為警政人事不和，徐國勇操持黨務代表「綠委蘇巧慧選新北市長希望渺茫」。對此，徐國勇今（20日）親上火線回應，自己從政原則就是八個字，公私分明、情誼相同，民進黨這是自由民主進步政黨，所以一定有不一樣意見，至於蘇巧慧的選舉，自己不會以私害公，黨內初選一定公平公開公正。

由於跟時任行政院長蘇貞昌曾因人事案大吵，彼此不合是否影響蘇巧慧投入新北選戰？徐國勇強調，自己從政原則就是八個字，公私分明、情誼相同，大家看到不合的，但也有合的地方，連夫妻都會吵架，有不一樣的意見可以說不合，但這也是民進黨最可愛的地方，如果都是一個人講了算數，那就不是民進黨，不必考慮這些，至於蘇巧慧的選舉，自己不會以私害公。

徐指出，對於黨內初選一定公平公開公正，各憑實力取得參選資格，取得後，徐國勇一定盡全力輔選每個參選黨員，這就是我的原則，不會考慮其他東西，且自己在民視主持節目時也多次讚揚蘇院長政績，比如打詐、班班有冷氣等。

徐國勇表示，民進黨員彼此間不是什麼意見都一樣，跟威權政黨不同，民進黨這是自由民主進步政黨，所以一定有不一樣意見，但都可以拿出來討論，所以不會有剛剛提到的這些問題，祝福每個要參選的人，請各憑本事，自己一定公平公正公開主持黨務會議、不會偏誰，不管哪個縣市都一樣。

至於媒體詢問如何面對823第二波罷免，徐國勇表示，823態度很清楚，黨已經宣布立場，對於核三重啟公投，我一定會投不同意，也希望大家不同意核三重啟公投，核三不是延役是重啟，因此延役公投是假議題。至於在野黨的攻勢，對於在野黨合理監督，執政黨應該虛心接受，但反對黨必須對國家忠誠，執政黨該反駁也不客氣反駁，期待行政立法各個政黨手拉手，讓國家往前走。

