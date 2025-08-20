抗癌不孤單！　周大觀基金會助學金28年幫助逾1.5萬名學子

▲台南市長黃偉哲頒發助學金，勉勵抗癌勇士勇敢追夢，周大觀基金會28年來幫助超過1萬5千名學子，成為孩子最溫暖的支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

周大觀文教基金會推動「抗癌圓夢助學金」已28年，幫助超過1萬5千名罹癌學子持續求學，20日於永華市政中心舉辦頒獎典禮，市長黃偉哲接見15位台南獲獎學生，逐一頒獎並勉勵他們：「你們是社會最堅強的英雄」。

黃偉哲表示，這些孩子即使身陷病痛，仍選擇勇敢向前，不僅堅持學業，更用生命故事感動社會。他期許學子們能懷抱夢想，帶著希望邁向未來。

教育局長鄭新輝也指出，教育是翻轉命運的關鍵，而勇敢是最珍貴的資產。市府會持續提供資源，確保孩子安心就學。

周大觀文教基金會說明，台灣每年約有580位罹癌學生，新個案多為血癌、腦癌、淋巴癌與骨癌。今年公開受獎的孩子中，有愛畫畫的眼癌勇士、想成為實況主播的血癌男孩，以及渴望用琴音療癒人心的骨癌少女。他們的故事，象徵所有仍在治療中的孩子，依舊勇敢追逐陽光。

對於選擇不公開身分的學童，基金會將於春節期間舉辦「送愛到全國大小醫院」活動，親自送上助學金，延續希望。市府也呼籲社會大眾與民間團體一同響應公益，成為孩子最堅實的後盾。