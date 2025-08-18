愁煞弱勢家庭！助學金缺口300萬　花蓮展望會號召「助學行動」

▲小宜熟練使用輔具協助媽媽側身。（圖展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會長期服務東部地區，每三名東部地區經濟弱勢兒少，就有一名由展望會持續關懷。透過「助學行動」每學期提供助學金，讓孩子不因家庭困境而中斷學習。然而開學在即，花蓮地區仍面臨300萬缺口。展望會呼籲社會大眾踴躍響應，一起成為弱勢學子的堅強後盾。

▲姊弟二人合力協助媽媽從輪椅準備移到床。

小宜及弟弟由媽媽獨力扶養長大，是展望會陪伴四年的孩子。在去年底媽媽因車禍受傷、影響工作收入，家中經濟陷入困境。好不容易小宜媽媽脫離險境轉出加護病房，卻由於脊椎受損無法行動，現已出院積極配合復健。小宜及弟弟努力學習著照顧媽媽，更自發在半夜輪流照護媽媽、協助翻身，一家人照顧彼此努力生活。媽媽表示：「發生意外後，除了感恩有親友支持，也感謝展望會社工定期訪視及提供學用品、白米等物資，以及急難醫療補助，讓我們的困境得到舒緩！」展望會也透過助學金確保小宜及弟弟不因家中變故而中斷學習、穩定就學。

台灣世界展望會東區辦事處李玉明區處長表示，部分弱勢家庭的困境處於多元需求且需要長期支持，加上花蓮地區經濟產業受天災影響甚鉅，弱勢家庭工作機會銳減、收入不穩。現逢開學季，資源不足的家庭承受極大的經濟壓力，甚至有孩子因為家庭經濟崩潰而休學打工分擔家計。

▲展望會東區辦事處李玉明區處長邀請響應「助學行動」，陪伴花蓮弱勢孩子走在學習路上。

教育是孩子脫離貧窮的起點、擁抱夢想的鑰匙，展望會呼籲社會大眾用一份愛心、一份助學金支持「助學行動」，陪伴花蓮孩子堅毅地走在學習路上，在未來成為更好的大人。

愛心專線：03-8236868。

