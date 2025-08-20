歐系車廠遭疑勾結警方「試車仙人跳」　國道警：完全不實

▲民進黨立委林俊憲召開「小心試駕變仙人跳陷阱！業務設局逼買車後還求償百萬」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委林俊憲20日召開記者會，揭露國內車廠疑似以試駕設局，迫使消費者購車並高額賠償。他指出，一名民眾依業務指示踩油門試駕，卻遭控超速，導致車輛遭吊扣牌照6個月。事後車廠除要求購車，還追討超過百萬元的「營業損失」，金額更從最初54萬元暴增至216萬元，手法宛如「仙人跳」。

向立委陳情者米米表示，去年9月26日試駕當天，該歐系車商業務特地帶他前往國道警察局「打招呼」，並在隔日即掌握超速罰單的詳細資訊，與正式開單內容完全一致，懷疑車商與警方勾結。試駕過程中，業務甚至操作排檔桿讓車輛加速，之後在消費者表明不買車後，立即通知有超速紀錄。

米米強調，車廠隨後開出四種處理方式，包括購買扣牌車或新車，最後雖購車仍被索討百萬元。到今年5月，車廠更以租金調漲為由，將金額提高至216萬元，過程毫無誠信。林俊憲呼籲，主管機關應盡快訂立試駕定型化契約，並強制保存試駕車輛行車記錄器影像至少60天，以保障舉證。他同時要求徹查是否涉及業務與警方勾結，如屬實應嚴懲，避免消費者再度陷入試駕陷阱。

▲圖為國道警察局在該路段執法畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

針對外界質疑國道警察與車商業務設局「試駕仙人跳」可能有洩漏取締超速違規製單開罰資訊，國道警察局20日澄清，經調查，當天該車商業務確實曾前往七堵分隊要拜訪分隊長，但值班警員在門口告知，對方要找的分隊長早已退休。

國道警方表示，知悉上情後國道警局督察系統展開內部調查，包含當日值班接洽警員、執行測速拍照警員、彙整測速照相立案開單警員均接受督察偵訊，經調查認定無警員在事後聯絡該車商業務，研判國道警相關人員無洩密問題。

國道警方強調：取締超速或危險駕駛行為，均依《道路交通管理處罰條例》辦理，舉發依據來自科技設備紀錄或員警蒐證，與車商糾紛或金錢賠償全然無關。外傳「警方配合車廠」或「針對個人取締」的說法，完全不實。

