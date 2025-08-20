另類仙人跳？　民眾試車超速「被業務設局」逼買車還求償百萬

▲民進黨立委林俊憲召開「小心試駕變仙人跳陷阱！業務設局逼買車後還求償百萬」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林俊憲今（20日）召開記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。日前有民眾在業務陪同試駕時，依指示踩下油門，卻遭指控超速導致試駕車輛遭扣牌6個月。事後車廠不僅提出高額賠償方案，甚至逼迫消費者購車，仍持續追討百萬以上的「營業損失」。此事並非個案，去年就有另一起相同手法之案件，亦要求消費者賠償54萬元，類似試駕手法宛如「仙人跳」陷阱，嚴重侵害消費者權益。

林俊憲指出，該案件發展至今已近1年，消費者雖在誠意解決爭議的前提下購買另1輛新車，但車廠仍反覆變更賠償要求，金額從54萬元暴增至216萬元，過程中毫無誠信可言。更令人質疑的是，業務在試駕前特地帶消費者拜訪國道警察局，並於隔日即能掌握超速罰單資訊，時間點令社會高度懷疑，是否存在車商業務與國道警察勾結，刻意設局陷害消費者？

受害者家屬米米表示，感謝委員願意協助站出來揭露此事，試車過程中，業務就提醒試車時會先去找認識的警察打招呼，而後續在試車時，業務也慫恿說可以踩油門測試車輛性能，該業務並操作排擋桿，致使車子突然加速出去導致超速。隔天表達不買車後，即收到業務通知，在試車時有被警察拍到超速，並且說了明確的地點、速度、時間及開單分隊，都跟1個月後收到的罰單資訊完全一樣，而那個開單分隊，正好就是試車當日去拜訪的分隊。

米米也指出，因超速行為事涉車輛扣牌，被要求賠償車廠營業損失108萬。但因金額龐大，業務提出四種方式處理，包括以450萬購買扣牌的試駕車、或購買其它款新車等部分。但即使後續選擇購買新車後，仍被求償108萬，甚至到今年5月，以租金調漲為由，又求償金額又改成216萬，過程毫無誠信可言，根本迫使民眾跳入陷阱。

林俊憲強調，試駕本是消費者了解車輛性能的重要環節，但目前國內缺乏明確規範，導致消費者一旦發生糾紛，消費者往往處於弱勢。為此，他提出三大訴求，第一，由主管機關訂立試駕定型化契約，清楚規範雙方責任，避免車商任意求償；第二，在試駕契約中應納入保存試駕車輛行車記錄器影像至少60天，以供事後調查與舉證；第三，徹查是否存在車商業務與國道警察勾結設局，如屬實，應嚴懲相關人員。

林俊憲呼籲，政府應立即正視此案，保障廣大消費者的權益。他強調，消費者試駕不能變成陷阱，更不能成為車商業務斂財的工具，政府不盡快訂立制度，將可能讓更多民眾誤入同樣陷阱，背負沉重債務。