連女警都被打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝

記者邱中岳／新竹報導

新竹市警察局第三分局南門派出所在16日凌晨接獲報案，一名黑衣男到早餐店借廁所被拒，盛怒之下推倒門口送貨機車，將桌上的餐點全部掃落，雙方發生口角爭執，店裡一名女店員還被他呼巴掌，事後警員到場將男子帶回，但1個多小時後男子竟又折返繼續嗆聲，警員趕到後，男子情緒失控甚至還打到女警，當場被壓制帶回。

警方調查，42歲的李姓男子16日清晨5時許前往新竹市一家早餐店借廁所，被店家婉拒，惱羞成怒的李男竟然推倒放置在路邊的送貨機車，並且將桌上販售的早餐揮落地面，店家與李男發生口角爭執，其中一名店員立刻報案請警員到場，另名黑衣女店員與李男爭執過程中，慘被猛呼巴掌，李甚至還丟擲打火機。

▲囂張醉漢借廁所被拒竟砸店，甚至掌摑女店員，連到場處理女警也被打，慘遭當場壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員獲報到場處理，發現李男渾身散發出酒氣，並且情緒激動，但是雙方仍持續有口角發生，李男甚至還朝店家丟擲打火機，甚至還嗆聲「哩來，欠你的是不是」，過程中甚至還打到現場處理的女警，警員見狀當場上前壓制，並將李男制伏在地，過程中李男還氣憤的質疑警員推人，女警則回應「你還打到我」。

警員認為其酒後情緒失控，甚至還在警員面前朝店員砸打火機，當場實施壓制，並控制李男情緒，但李甚至還嗆聲反抗，但最後仍被帶回派出所逕行保護管束，李男事後自稱情緒穩定要回公司上班，警員也告誡後讓其離去，但李事後又折返早餐店。

李男折返早餐店後，店家再度通知警員到場處理，李男見到警員抵達後隨即離去，被呼巴掌的女店員以及早餐店人員，在當天上午8時許，到派出所提出傷害、毀損以及恐嚇告訴，李男也在19日到案說明，並且完成筆錄製作，且依照相關罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

派出所警員事後被指出，當天沒有依照現行犯規定逮人，新竹市警局也表示，當天到場發現李有脫序行為，但是並不知道有出手傷人，警員當場因先行處理李男酒後脫序失控壓制，所以並未詢問店家事件始末，新竹市警局也將在20日周報提出檢討，對於警分局派出所所長發言不當也將祭出申誡等處分，另外現場處理警員則將持續精進策進作為。