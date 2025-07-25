太陽能案場亂填廢棄物！還撂人抗議討工程款　綠能蟑螂遭逮

▲包商在太陽能案場亂填廢棄物，被抓包後，還到台南元融科技公司抗議討工程款。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

台南元融科技公司在雲林開發太陽能光電場，將填土整地工程發包給下游廠商施作，二包卻在案場內傾倒廢棄物充當土方，企圖賺取暴利。事情穿幫後，吳姓包商不僅撂人包圍元融討500萬工程款，還強行鎖上案場大門癱瘓工程進度，甚至瞎扯台南某分局涉嫌關說。警方獲報後展開調查，將吳嫌提報為掃黑治平對象，全案依恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

全案發生在2024年９月，台南元融科技公司遭到不明人士包圍，多名男子拉白布條抗議，控訴元融科技惡意不付錢、欺壓施工包商。

▲包商承做太陽能案場土方工程，卻亂填廢棄物，被科技公司發現後拒絕付工程款。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過元融科技發聲明反擊，指公司在雲林的太陽能案場，遭不實下游包商利用承攬土方工程的名義，以建築廢棄物充當合法土方進行填土，公司發現後拒絕付款，卻反遭包商圍廠抗議，造成員工恐慌，廠商還以惡意拖欠工程款為由，在網路上散播不實資訊，完全是顛倒是非，痛批對方根本就是「綠能蟑螂」。

警方調查，56歲吳姓男子不滿被拖欠工程款，去年9月起，陸續撂人包圍工地案場，驅趕工人喝令不准施工，並將案場大門鎖上，企圖拖延工程進度。事後又號召地方角頭到元融科技公司抗議，脅迫元融公司交付500多萬元的工程款。

▲包商討嘸工程款，惡意將案場大門鎖上。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲警方查獲抗議布條。（圖／記者許宥孺翻攝）

刑事局南打中心接獲線報後，組成專案小組，於去年12月24日至今年1月9日期間，分別在台南市安南區及高雄市路竹區等地查獲吳姓男子等11人。

警方在行動中查扣手機10支、抗議布條2條及頭巾11條等證物。吳嫌等11人訊問後，依涉嫌組織犯罪防制條例、妨害自由、妨害名譽、恐嚇取財等罪嫌移送台灣雲林地方檢察署偵辦。