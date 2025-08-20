遭冒名假帳號造謠跳反　閩南狼喊依法追究：揭露事實就被抹紅栽贓

▲閩南狼。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

反共網紅閩南狼日前揭露戰友八炯有意效仿納粹、組織衝鋒隊等訊息，引發熱議。閩南狼今（20日）突發文表示，近期選擇沈默，承受所有批評，但卻有人刻意冒用名字開假帳號，造謠「跳反」等假訊息。他強調，這完全子虛烏有，若有人因為他揭露事實，就惡意扣上「背叛」標籤，甚至抹紅、栽贓，必要時將依法追究。

閩南狼今早突發文表示，近期選擇保持沈默，承受所有的批評與罵名，並未在網路上留下任何言論。然而，卻有人刻意造謠，甚至冒用他的名字開假帳號，散布他有「跳反」的虛假訊息，嚴重誤導群眾。

閩南狼強調，在此，自己要清楚地告訴大家「初心從未改變，唯一目標就是讓這場運動回到正軌。所謂跳反之說，完全子虛烏有」。

閩南狼直言，自己理解社會上會有不同聲音，但若有人因為他揭露事實，就惡意扣上「背叛」「背刺」的標籤，甚至進一步抹紅、栽贓，已完整保留相關證據，必要時將依法追究。

閩南狼說，同時，自己也呼籲社會各界：停止謠言，回歸理性，讓這場運動回到真正的初衷與信念。

最後，閩南狼也附上截圖，指控一位網友冒用名稱抖內給館長，並附上「全都怪我，這次我真的認真悔過，如果我再唱一次福建艦，能回到大陸嗎」，提醒網友此訊息為假帳號刻意散播。

▼ 閩南狼指控遭冒名假帳號造謠。（圖／翻攝自Threads/閩南狼）