花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

▲罷團微光花蓮昔日罷免傅崐萁行動。（圖／微光花蓮提供）

記者郭運興／台北報導

花蓮罷團「微光花蓮」18日突發出「保密協議保存聲明」指稱，為持續保護連署人、志工不因個資外流遭受政治清算迫害的可能，因此「現不立即銷毀保密協議」。此舉引起大批罷免支持者不滿，留言批評「我拒絕，請把個資還給我」、「不銷毀是為了保護志工？我有看錯嗎」，而民進黨立委沈伯洋也呼籲，建議保密協議也銷毀，如果有需要，他的辦公室和律師來做見證跟處理。

花蓮罷團「微光花蓮」18日深夜在社群平台貼出「保密協議保存聲明」，他們表示，依據保密協議，約定所有志工，具保密義務；除用於核對志工身份、保障團隊運作的安全可靠性，及其他保密協議約定之事項，並無法做任何超出上開範圍的處理或使用。否則微光花蓮也須依據契約及個資法承受法律責任。

微光花蓮強調，為持續保護連署人、志工不因個資外流遭受政治清算迫害的可能，因此「現不立即銷毀保密協議」，是因花蓮政治環境特殊，罷免失敗後仍然願意承擔重擔，保護連署人以及志工。以防未來遭有心人士洩漏與利用，使民眾遭受報復或脅迫。

未料，此舉引起大批罷免支持者與曾任志工的群眾不滿，紛紛留言批評「我拒絕，請把個資還給我」、「我拒絕我的資料被保存」、「要求微光領銜人與副領銜人9/30前返還或公開銷毀所有志工的保密協議書」、「每個罷團都陸續水銷銷毀了，你們還在藉著保護連署人和志工的名義不處理」、「不銷毀是為了保護志工？我有看錯嗎」、也有人喊話民進黨立委沈伯洋協助「請保護志工，我們為了你被丟下主席台勇敢了快一年，不應該受到這種對待」、「拜託請介入協助一下微光花蓮銷毀志工資料」。

沈伯洋稍早則回應，連署書不管正本影本電子以及任何的紀錄都應該要銷毀。而保密協議是契約，本應該另外看待。

沈伯洋指出，但是因為花蓮罷免已經結束，組織的目的已經結束，會變成另外一個反向保密問題：組織沒有辦法存放這些資料，也沒有辦法負責。

沈伯洋強調，因此，自己建議，保密協議也銷毀。如果有需要，他的辦公室和律師來做見證跟處理。