日女遊台遇險非第一次！　「受害女頭顱」34年找不到

▲真理子的母親井口久子抵台尋找愛女，在交流協會陪同下向警政署報案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣再度傳出日本女性旅客在台遇險！兩名日本女子今（2025）年8月 1 日起陸續來台「伴遊」，卻疑似遭台籍男子阿雄（化名）限制自由又劫色。諷刺的是，就在事發前不久，日本台灣交流協會才在官網提醒旅客留意九份、北市中山區等觀光熱區的扒手風險，現在又發生更嚴重的性侵案，這一幕不禁讓人想起 1990 年震驚台日的「井口真理子命案」，也讓日本女性在台人身安全受到關注。

據了解，日籍A女早在來台前，就在交友軟體上與阿雄談妥「伴遊條件」，約定每晚 30 萬日圓（約新台幣6萬元），並包含性服務。不料日籍A女和友人B女陸續來台伴遊，阿雄卻未支付約定酬勞，還收走兩人護照與錢包，限制人身自由，甚至要求以性行為「抵遊玩費用」，過程中更傳出恐嚇「不從就把妳們賣到聲色場所」。

▲台籍男子阿雄到機場接日籍女子回家後，疑涉私行監禁和性侵。

阿雄雖在8月4日返還日籍A女和B女的錢包護照並將送往機場，可是A女不滿錢包少了 70萬日圓（逾新台幣 14萬元），也沒收到伴遊費，隔日與同樣沒收到伴遊費的B女留在台灣報案。據了解，阿雄否認「白嫖」，辯稱自己有送給A女一個名牌包，認為已足抵銷伴遊報酬。由於雙方說法矛盾，本案已從單純的性交易，升級為性侵害與妨害自由的刑事案件。

本案讓人想起1990年震撼台日的「井口真理子命案」，至今仍是日人談論台灣旅遊安全時的陰影。當年還在念大學的井口真理子僅21歲，暑假期間獨自來台自助旅行。豈料途中遭計程車司機劉學強拐騙，慘遭殺害棄屍台南，但頭顱至今未尋獲。

該案引起台灣與日本社會震撼，日本媒體鋪天蓋地報導，重創台灣觀光形象，使得赴台旅遊的日本人數一度驟減，甚至讓台灣背上「治安不佳」的標籤。當時，日本台灣交流協會也曾出面協助家屬，並推動與警方合作，試圖挽救台灣的觀光形象。不料三十多年後，日本女子來台伴遊卻陷入囚禁與性侵疑雲。雖然案件性質不同，也不時傳出日本女子到東南亞等地賣淫新聞，但仍讓台灣旅遊安全蒙上陰影。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

