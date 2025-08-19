人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

▲前內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，目前由副秘書長何博文代理秘書長，傳出總統兼任黨主席賴清德將在823第二波罷免後親自宣布新人事，將由前內政部長徐國勇接任黨秘書長。對該傳聞，民進黨發言人吳崢僅回應，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。

徐國勇曾任議員、立委，2016年入閣後歷任林全、賴清德和蘇貞昌3任院長，曾因警察人事與時任院長蘇貞昌交鋒，在警消權益保障上，也曾被藍委游毓蘭肯定有貢獻。而徐國勇擔任政院發言人期間，與屬於「新系」的行政院長賴清德、謝系的行政院秘書長卓榮泰有好交情，被時任總統府秘書長陳菊戲稱「薯條三兄弟」，雖然分屬不同派系，仍同心協力、努力打拚。

2022年民進黨九合一大敗後，徐國勇是第一個請辭的閣員，他請辭內政部長後，轉往民視新聞台主持政論節目「天下第一勇」至今，據《上報》掌握，徐國勇已經向民視請辭，放棄800萬元起跳的主持年薪。

徐國勇內閣期間被視為是英系，此次回鍋政壇擔任黨秘書長，賴清德納入英系人馬掌重要黨職位置，也被視為人事改革第一槍。

對於人事案，綠委許智傑則回應，尊重賴清德主席的規劃與佈局，如果屬實，我認為徐國勇前部長相當適合，不論口條論述、政務經驗、溝通能力都相當突出，是非常適合的秘書長人選，我給予高度祝福。

