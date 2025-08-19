日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

▲民進黨粉專發文遭日記者留言重批。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨力推的823核三延役公投進入倒數，民進黨18日貼出多張反核圖卡，內容提到「核電是國際難題」、「日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數」，一名自稱日本能源記者Kosuke Ebi留言批評，「向台灣民眾扭曲日本核能態勢，並將其用於內政目的，是錯誤的」。民進黨則親上火線回應，一一列出近年來多家日本媒體報導，顯示志賀核電廠確實因地震而拉長審查期程，「若您真的是日本能源專門記者」，定會知道相關資訊。

民進黨粉專的文中提到，日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數；敦賀二號機因活斷層疑慮，重啟被否決；柏崎刈羽六、七號機：地方反彈、反恐設施不足，重啟仍有阻礙。核安問題、地方反彈，哪有國民黨說得那麼簡單？

此貼文引起一名自稱日本能源記者Kosuke Ebi不滿，在此篇貼文留言重批，「我是日本的能源專門記者。我尊重並讚賞民主進步黨對日親善。然而，向台灣民眾扭曲日本核能態勢，並將其用於內政目的，則是錯誤的」。Kosuke Ebi指出，例如關於志賀2號機，能登半島地震所獲得的知見將會在今後的運轉中加以活用。有關斷層的活動性，科學上已確認與地震前的評估一致，並不存在「增添變數」的情況。

Kosuke Ebi直言，隱瞞如此重要的事實，卻迫使國民作出選擇，將會對台灣的未來與日台友好造成不良影響。雖然可以理解反核的情感，但請如實傳達事實。

對此，民進黨留言回應，根據2024-2025年眾多日本各家媒體所報導，能登半島地震過後一個月，志賀核電廠再啟動的審查預計陷入以「年」為單位的長期化。顯示志賀核電廠確實因地震而拉長審查期程。

民進黨強調，我們理解台灣與日本社會在核電議題上都面臨高度的關注與辯證。兩地同樣經歷過重大核能事件後的社會反思，也都面對能源轉型與供電穩定的壓力。

民進黨指出，在這樣的背景下，我們會持續參考日本在核電重啟的政策、技術標準與社會對話，作為台灣討論的重要參照。但相關觀察與評論都會基於公開且可查證的資料來源。若您真的是日本能源專門記者，那相信以下訊息您一定也會知道，「志賀原発 再稼働」相關新聞。

民進黨一一列舉多家日本媒體報導，包含：1.能登半島地震過後一個月，以志賀核電廠再啟動的審查無可避免地將會陷入以年為單位的長期化（2024.2.1）2.因為能登半島的斷層可能是活性的，志賀核電廠的審查預計長期化（2024.2.27）3.能登半島的斷層長度從已知96KM更新至178KM，審查也受影響（2024.11.19）4.預定2028停機的煤電廠將延期關閉，因為志賀核電廠還不能再開動（2025.2.27）5.日本原子能主管機關指責志賀核電廠業主北陸電力應記取教訓，把去年能登半島地震後志賀核電廠的受災（二號機變壓器破損）和處置狀況好好說明（2025.5.15）